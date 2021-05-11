Haberler Fenerbahçe Son dakika FB BJK haberleri | Fenerbahçe'den yılın transfer çalımı! Beşiktaş'ın yıldızı...

Son dakika haberleri | 'den yılın transfer çalımı! 'ın yıldızı...

'de şampiyonluk mücadelesi veren ve , flaş bir transfer yarışına girdi. Siyah-beyazlılarda bu sezon kiralık olarak forma giyen ve ligde harikalar yaratan yıldız futbolcu için sarı-lacivertliler teklifini sundu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2021 Salı 06:50
Son dakika FB BJK haberleri | Fenerbahçe'den yılın transfer çalımı! Beşiktaş'ın yıldızı...

yeni sezonda da transfer şampiyonu olmakta kararlı gözüküyor. Golcü ve stoper transferine odaklanan Fenerbahçe'den bir sürpriz hamle daha geldi.

Son dakika FB BJK haberleri | Fenerbahçe'den yılın transfer çalımı! Beşiktaş'ın yıldızı...

Sarı-Lacivertli kurmaylar, ile kiralık sözleşmesi sona erecek olan ekibi ile temasa geçti. Piyasa değeri 9 milyon Euro civarında olan Ghezzal için ilk teklifin kulübüne verildiği öğrenildi.

Son dakika FB BJK haberleri | Fenerbahçe'den yılın transfer çalımı! Beşiktaş'ın yıldızı...

Asistleri ve golleriyle 'i adeta domine eden Ghezzal'e 'nun da onay verdiği bildirildi. bu transferle 1 taşla 2 kuş vuracak. Hem ligin en kaliteli isimlerinden birisini kadrosuna katacak hem de ezeli rakibini en önemli kozundan mahrum bırakacak. Tok satıcı gibi davranan yönetiminin de gelişmelerden memnun olduğu ifade ediliyor.

Son dakika FB BJK haberleri | Fenerbahçe'den yılın transfer çalımı! Beşiktaş'ın yıldızı...

LEICESTER'İN ELİ ARTIK DAHA GÜÇLÜ

ise gelişmelerden hiç de hoşnut değil. Daha önce kulübü ile fiyat pazarlıklarında sorun yaşayan ve indirim sağlayamayan Siyah-Beyazlı yönetim, şimdi iyice köşeye sıkışmış durumda.

Son dakika FB BJK haberleri | Fenerbahçe'den yılın transfer çalımı! Beşiktaş'ın yıldızı...

Takvim'in haberine göre 'ın satışına sıcak baksa da 'dan da başka taliplerin çıkmasının fiyatı daha da yukarı çekmesi ihtimal dahilinde.

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