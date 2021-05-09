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‘Tufan’ı kopardı!

Sağ bekte başladı, orta sahaya geçti. ’da galibiyetin ateşini yaktı... , 3 puanın kahramanlarındandı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2021 Pazar 06:50
‘Tufan’ı kopardı!
Bu sezon 'nin tartışmasız en iyileri arasında yer alan dün akşam da işbaşındaydı. Sarı-lacivertlilerin yıldız ismi, sağ bekte başladığı karşılaşmada orta alana geçti. Hücuma büyük güç katan 26 yaşındaki futbolcu, takımının 42. dakikada beraberlik golünü atan oyuncuydu. Oyunun her iki yönünü de kullanan Tufan, galibiyetinin kilit adamları arasında yer aldı. Sahada kaldığı 79 dakikada yüzde 82 pas isabetiyle oynayan Ozan, bu sezon 14 gole de katkı sağlamış oldu. 6 kez rakip fileleri havalandıran yıldız futbolcu, 8 de asist yaptı.
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