‘Tufan’ı kopardı!

Busezon Fenerbahçe'nin tartışmasız en iyileri arasında yer alan Ozan Tufan dün akşam da işbaşındaydı. Sarı-lacivertlilerin yıldız ismi, sağ bekte başladığı karşılaşmada orta alana geçti. Hücuma büyük güç katan 26 yaşındaki futbolcu, takımının 42. dakikada beraberlik golünü atan oyuncuydu. Oyunun her iki yönünü de kullanan Ozan Tufan, Ankaragücü galibiyetinin kilit adamları arasında yer aldı. Sahada kaldığı 79 dakikada yüzde 82 pas isabetiyle oynayan Ozan, bu sezon 14 gole de katkı sağlamış oldu. 6 kez rakip fileleri havalandıran yıldız futbolcu, 8 de asist yaptı.