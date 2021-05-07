Komşu'da yeni hedef Tzolis

Kanarya, transferde Yunanistan'ı mesken tuttu. Dimitris Pelkas'ın performansından memnun kalan teknik heyetin, gelecek sezon için bu kez PAOK'ta forma giyen Christos Tzolis'i listesine aldığı iddia edildi.
Kanarya, transferde Yunanistan'ı mesken tuttu. Dimitris Pelkas'ın performansından memnun kalan teknik heyetin, gelecek sezon için bu kez PAOK'ta forma giyen Christos Tzolis'i listesine aldığı iddia edildi. 19 yaşındaki oyuncu geleceğin yıldız adayları arasında gösteriliyor. Bu sezon 45 maçta 15 gol atıp 6 asist yapan Tzolis, Şampiyonlar Ligi ön eleme maçında Beşiktaş'a da 2 gol atmıştı.