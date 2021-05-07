Haberler Fenerbahçe Komşu'da yeni hedef Tzolis

Komşu'da yeni hedef Tzolis

Kanarya, transferde 'ı mesken tuttu. 'ın performansından memnun kalan teknik heyetin, gelecek sezon için bu kez 'ta forma giyen Christos Tzolis'i listesine aldığı iddia edildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2021 Cuma 06:50
Komşu'da yeni hedef Tzolis
Kanarya, transferde 'ı mesken tuttu. 'ın performansından memnun kalan teknik heyetin, gelecek sezon için bu kez 'ta forma giyen Christos Tzolis'i listesine aldığı iddia edildi. 19 yaşındaki oyuncu geleceğin yıldız adayları arasında gösteriliyor. Bu sezon 45 maçta 15 gol atıp 6 asist yapan Tzolis, maçında 'a da 2 gol atmıştı.
SON DAKİKA