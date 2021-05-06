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İşte Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun 'bitirim ikilisi'

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk için mücadele eden Fenerbahçe'de teknik sorumlu Emre Belözoğlu, ilk 11'ini oturttu. Genç teknik adam, Erzurum maçında şov yapan ile kondisyon eksiğini kapatmış bir ’in süper ikili olacağına inanıyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2021 Perşembe 06:50
İşte Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun 'bitirim ikilisi'

Orta sahada Mert Hakan, Ozan Tufan ve Jose Sosa ile başarılı bir 3'lü kuran Fenerbahçe'de şimdi aynı beklenti ile Kahveci ikilisinden oluştu.

Teknik direktör Emre Belözoğlu'nun Erzurumspor maçında sağ kanatta birlikte şans verdiği iki yıldız hücumdaki performanslarıyla adeta gözlerin pasını sildi. Özellikle İrfan ilk yarıda takım arkadaşlarına verdiği birbirinden şık ara paslarla şov yaparken, Mesut de zaman zaman ona eşlik etti.

Kahveci'nin kalitesini sonunda göstermesi teknik heyeti memnun ederken, Mesut'un da fizik olarak tam hazır hale gelmesinin ardından gelecek sezon iki oyuncunun rakipler için sahada korkulu rüya olması bekleniyor.

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