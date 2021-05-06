İşte Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun 'bitirim ikilisi'

Orta sahada Mert Hakan, Ozan Tufan ve Jose Sosa ile başarılı bir 3'lü kuran Fenerbahçe'de şimdi aynı beklenti Mesut Özil ile İrfan Can Kahveci ikilisinden oluştu.

Teknik direktör Emre Belözoğlu'nun Erzurumspor maçında sağ kanatta birlikte şans verdiği iki yıldız hücumdaki performanslarıyla adeta gözlerin pasını sildi. Özellikle İrfan ilk yarıda takım arkadaşlarına verdiği birbirinden şık ara paslarla şov yaparken, Mesut de zaman zaman ona eşlik etti.

Kahveci'nin kalitesini sonunda göstermesi teknik heyeti memnun ederken, Mesut'un da fizik olarak tam hazır hale gelmesinin ardından gelecek sezon iki oyuncunun rakipler için sahada korkulu rüya olması bekleniyor.