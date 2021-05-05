Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu pişmanlığı!

En büyük hatamız bu oldu" dediği bildirildi. Bu arada Emre Belözoğlu göreve geldikten sonraki takım istatistikleri de dikkat çekti.

İSTATİSTİKLER YALAN SÖYLEMEZ! Erol Bulut dönemindeki 1,97'lik puan ortalaması Belözoğlu döneminde 2,43'e yükseldi. Atılan gol ortalamasında ufak bir farkla 1,86'ya 1,8'le yine Belözoğlu üstün olan teknik adam oldu.