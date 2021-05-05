Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu pişmanlığı!

Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'nin başında gösterdiği performans sonrasında yönetimden itiraf geldi.
Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'nin başında gösterdiği performans sonrasında yönetimden itiraf geldi.
Takvim'in haberine göre; bazı yöneticilerin Başkan Koç ile yaptığı toplantıda "Keşke Emre daha önce gelseydi şampiyon olurduk" dedikleri ortaya çıktı.
OPERASYONDA GEÇ KALDIK!
Fenerli yöneticilerin "Kulübün genlerine uygun futbol oynatıyor. Takıma hakim. Hoca operasyonunu erken yapmalıydık.
En büyük hatamız bu oldu" dediği bildirildi. Bu arada Emre Belözoğlu göreve geldikten sonraki takım istatistikleri de dikkat çekti.
İSTATİSTİKLER YALAN SÖYLEMEZ!
Erol Bulut dönemindeki 1,97'lik puan ortalaması Belözoğlu döneminde 2,43'e yükseldi. Atılan gol ortalamasında ufak bir farkla 1,86'ya 1,8'le yine Belözoğlu üstün olan teknik adam oldu.
Emre Belözoğlu, yenilen gol ortalamasını ise 1,03'ten 0,86'ye düşürmeyi başardı. Belözoğlu, Kadıköy'de 4 maç üst üste kazanarak bu sezon iç sahadaki kötü tabloyu da bir nebze olsun sildi.
FENER'DE ORTA SAHA AYAĞA KALKTI
Fenerbahçe'de orta sahada görev yapan oyuncuların üretkenliği arttı. Ozan Tufan, Sosa, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci ve Pelkas son 5 maçta toplamda 10 gol katkısı sağladı.
Ozan Tufan 3 asist, İrfan Can Kahveci 1 asist, Pelkas 2 gol 1 asist, Mert Hakan Yandaş 1 gol 1 asist, Sosa 1 gol atarak toplamda 10 kez skora katkı sağladı.