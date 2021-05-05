Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu pişmanlığı!

Son dakika spor haberi: 'de pişmanlığı!

Son dakika haberi: 'de son olarak sahasında 'u mağlup eden Fenerbahçe, 'ı takibini sürdürüyor. Sarı-lacivertliler rakibinin hata yapmasını beklerken yönetimden başkan 'a tepkisi geldi. İşte son gelişmeler ve detaylar... | FB spor haberi

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mayıs 2021 Çarşamba 08:34 Güncelleme Tarihi: 05 Mayıs 2021 Çarşamba 08:47
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu pişmanlığı!

'nun 'nin başında gösterdiği performans sonrasında yönetimden itiraf geldi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu pişmanlığı!

Takvim'in haberine göre; bazı yöneticilerin Başkan Koç ile yaptığı toplantıda "Keşke Emre daha önce gelseydi şampiyon olurduk" dedikleri ortaya çıktı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu pişmanlığı!

OPERASYONDA GEÇ KALDIK!

Fenerli yöneticilerin "Kulübün genlerine uygun futbol oynatıyor. Takıma hakim. Hoca operasyonunu erken yapmalıydık.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu pişmanlığı!

En büyük hatamız bu oldu" dediği bildirildi. Bu arada göreve geldikten sonraki takım istatistikleri de dikkat çekti.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu pişmanlığı!

İSTATİSTİKLER YALAN SÖYLEMEZ!

Erol Bulut dönemindeki 1,97'lik puan ortalaması Belözoğlu döneminde 2,43'e yükseldi. Atılan gol ortalamasında ufak bir farkla 1,86'ya 1,8'le yine Belözoğlu üstün olan teknik adam oldu.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu pişmanlığı!

, yenilen gol ortalamasını ise 1,03'ten 0,86'ye düşürmeyi başardı. Belözoğlu, Kadıköy'de 4 maç üst üste kazanarak bu sezon iç sahadaki kötü tabloyu da bir nebze olsun sildi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu pişmanlığı!

FENER'DE ORTA SAHA AYAĞA KALKTI

'de orta sahada görev yapan oyuncuların üretkenliği arttı. Ozan Tufan, Sosa, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci ve Pelkas son 5 maçta toplamda 10 gol katkısı sağladı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu pişmanlığı!

Ozan Tufan 3 asist, İrfan Can Kahveci 1 asist, Pelkas 2 gol 1 asist, Mert Hakan Yandaş 1 gol 1 asist, Sosa 1 gol atarak toplamda 10 kez skora katkı sağladı.

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