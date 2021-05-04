Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberleri: Spor yazarları Fenerbahçe'nin Erzurumspor'u 3-1 mağlup ettiği maçı değerlendirdi

Son dakika spor haberleri: Spor yazarları 'nin 'u 3-1 mağlup ettiği maçı değerlendirdi

'in 40. haftasında , sahasında BB 'u ağırladı. Sarı-lacivertliler karşılaşmadan 3-1 galip ayrılıp şampiyonluk iddiasını son 3 maça taşıdı. 'nin usta yazarları da mücadeleyi çarpıcı sözlerle yorumladı. İşte o yazılar... ()

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2021 Salı 09:11
Son dakika spor haberleri: Spor yazarları Fenerbahçe'nin Erzurumspor'u 3-1 mağlup ettiği maçı değerlendirdi

GÜRCAN BİLGİÇ

Onbeş dakika geçtiğinde maç iki takım adına da bitti. 3-0 yazan tabela sonrasında, başını kaldıracak gücü bulamadı kendinde. için ise paslaşarak geçecek dakikalar başladı.

Son dakika spor haberleri: Spor yazarları Fenerbahçe'nin Erzurumspor'u 3-1 mağlup ettiği maçı değerlendirdi

Ligin boyu iyice kısalmış, puan farkı beşe çıkmışken, oyuna konsantre olmak ve motivasyonu üst düzeyde tutmak için mecburiyet. Şampiyonluk umutları azalsa da, Şampiyonlar Ligi için ikincilik önemli hedef. Bir hafta sonra birbiriyle karşılaşacak olan iki rakibinin alacağı sonucu beklerken, avantajı cebinde tutarak gitmeli.

Son dakika spor haberleri: Spor yazarları Fenerbahçe'nin Erzurumspor'u 3-1 mağlup ettiği maçı değerlendirdi

Peki dünkü maç başka neler anlattı. Aslında "ustalar" gecesiydi; Mesut Özil ve İrfan Can'ın yönettiği üç atak organizasyonu da sonuç getirdi. Valencia'nın koşu yolunu açan Mesut, pası atan İrfan Can. Ya da atak başlangıcındaki "karar ayağı" Mesut oldu.

Son dakika spor haberleri: Spor yazarları Fenerbahçe'nin Erzurumspor'u 3-1 mağlup ettiği maçı değerlendirdi

Öne daha cesaretli koşan ve birbirleri ile paslaşan coşkulu bir grup oldular. Baskıdan top kazandılar, pozisyon buldular ve hep kaleye yüzü dönük gitmeyi denediler. Sezonun "özgüven" endeksinde kendilerinin ne olduğunu hatırladılar. Geç gelen ama büyümeye eğimli özellik.

Son dakika spor haberleri: Spor yazarları Fenerbahçe'nin Erzurumspor'u 3-1 mağlup ettiği maçı değerlendirdi

60'dan sonra hamleler geldi Belözoğlu'ndan. İyice soğuyan oyunda kulübesini ısıtmanın peşine düştü. Novak, Samatta, Osayi değişiklikleri ile defansının dikkat dağınıklığından faydalanmak istedi. Üst üste kaçırdılar golleri. Sonrasında kalelerinde gol yedikleri 26. Maçı tamamladılar.

Son dakika spor haberleri: Spor yazarları Fenerbahçe'nin Erzurumspor'u 3-1 mağlup ettiği maçı değerlendirdi

takımının skoru alıp, frene basması, yedi gündeki üçüncü maç olması açısından mantık taşıyabilir. Ama rakibin vazgeçtiği bir ortamda pas seçimleri, aceleci şutlar, amatörce pozisyon almalar büyük takım mantığına aykırı. Bunları yapanların beş – altı maç öncesine kadar ilk on birin oyuncuları olması, bugünkü puan durumunun da belgesi aslında.

Son dakika spor haberleri: Spor yazarları Fenerbahçe'nin Erzurumspor'u 3-1 mağlup ettiği maçı değerlendirdi

EMRE BOL

Ah Emre Belözoğlu ah! Seni nasıl daha erken farkedemedik? Hem yönetim hem de bizler neden Erol Bulut'ta ısrar ettik?

Son dakika spor haberleri: Spor yazarları Fenerbahçe'nin Erzurumspor'u 3-1 mağlup ettiği maçı değerlendirdi

Ben kendime düşen payı alıyorum, herkes alsın bir zahmet! Futbol dediğin oyun spontane oynanacak bir oyun değildir. Hele ki deneme yanılmayla bir yere varılacak bir oyun hiç değildir.

Son dakika spor haberleri: Spor yazarları Fenerbahçe'nin Erzurumspor'u 3-1 mağlup ettiği maçı değerlendirdi

Düşünüyorum da Emre Belözoğlu devre arasında bu takımın başına gelse neler olurdu diye... Ben söyleyeyim, açık ara şampiyon olurdu. Demek ki Emre, Erol hocaya, "şunu şöyle, bunu böyle yapalım" dediğinde dinleyen olmadı. Oysa sadece teknik direktörden değil, teknik heyetten bahsediyoruz.

Son dakika spor haberleri: Spor yazarları Fenerbahçe'nin Erzurumspor'u 3-1 mağlup ettiği maçı değerlendirdi

Kimse 'yi, "kafasına göre" yönetemez. Mourinho bile gelse bu iş böyle... Emre Belözoğlu elbette daha çiçeği burnunda bir teknik direktör. Ancak Erol Bulut'tan daha iyi bir planı olduğu aşikar.

Son dakika spor haberleri: Spor yazarları Fenerbahçe'nin Erzurumspor'u 3-1 mağlup ettiği maçı değerlendirdi

Enner Valencia'ya bakıyorumda; "Gol sıkıntısı yaşanırken neden santrforda oynatılmadı" diye düşünüyorum. Adamın sadece Erzurum karşısındaki istatistiği 1 gol, 1 asist, 1 penaltı yaptırma... Bazen kariyerin santrfor olarak başlamaz ama kendini orada buluverirsin. Teknik direktörün görevi aslında tam olarak da bu. Problemlerin içinden çözümü bulmak.

Son dakika spor haberleri: Spor yazarları Fenerbahçe'nin Erzurumspor'u 3-1 mağlup ettiği maçı değerlendirdi

İlk yarıda 330 isabetli pas yapmak öyle kolay iş değil. Hem de düşme potasındaki bir takıma karşı... Çömez diye konuşulan Emre hocanın inanın geçmişte gelip gidenlerden daha çok planı var. Özellikle Sosa gibi bir oyuncudan faydalanamayanlardan!

Son dakika spor haberleri: Spor yazarları Fenerbahçe'nin Erzurumspor'u 3-1 mağlup ettiği maçı değerlendirdi

Gustavo'yu takımın yıldızı yapıp, takımı atağa çıkaranları gözardı edenlerden! bence önümüzdeki maçları kazanacak. Lakin rakiplerinin kaybetmesini beklemek durumunda. Ne yazık!

Son dakika spor haberleri: Spor yazarları Fenerbahçe'nin Erzurumspor'u 3-1 mağlup ettiği maçı değerlendirdi

REHA KAPSAL

'nin oyun başlangıcı coşkulu istekli, tekniği yüksek isimlerle rakip yarı alan organizasyonunda topa da ritim vermesiydi. 3 golü bulup maçı da burada bitirdiler. Oyun içinde İrfan Can, Mesut, Pelkas, Sosa gibi tekniği yüksek, çevre kontrolü iyi oyuncu topluluğunu Mert Hakan'ın diğerlerinin seviyesinde olmaması etkiledi. Pas hatası yaparak takımı geriye koşturdu. Orta alandaki uyumu da zaman zaman bozdu.

Son dakika spor haberleri: Spor yazarları Fenerbahçe'nin Erzurumspor'u 3-1 mağlup ettiği maçı değerlendirdi

Mesut'un kalitesi tartışılmaz ama maç eksikliği ortada. Devamlılığı gibi kuvvet eksiği de göze batıyor. İrfan, Pelkas, Sosa üçlüsü ile Valencia oyunu domine etti. Çok da pozisyon üretti. F.Bahçe'de Erol Bulut'tan sonra aşırı dokunuşlar yapmasa da Emre Belözoğlu, akıllı tespitler, doğru tercihlerle de yaptığı yapısal değişikliğin geri bildirimini aldı.

Son dakika spor haberleri: Spor yazarları Fenerbahçe'nin Erzurumspor'u 3-1 mağlup ettiği maçı değerlendirdi

Bununla beraber Sosa'yı savunma önünde derin orta saha gibi kullanması ona liderlik vermesi ve bunu hissettirmesi yeni oyun felsefesinde taşıyıcı kolon vazifesini görmesini sağladı. F.Bahçe'nin geçtiğimiz maçlar gibi özellikle bu oyuncu değişikliklerinden sonra iki bölüme bölünen oyun ve takım görüntüsünü saha içinde düzeltmesi gerekir.

Son dakika spor haberleri: Spor yazarları Fenerbahçe'nin Erzurumspor'u 3-1 mağlup ettiği maçı değerlendirdi

Farklı iki tane özellikle orta saha ve hücumda oyuncuların oynadığı bir A planı, değişikliklerden sonra B planı ortaya çıkıyor. Bu da kaliteyi etkileyebilir. Yalnızı doğru plana farklı oyunu da son 30 dakikalık bölümde F.Bahçe'nin daha doğru bu taktik uygulamasını monte etmesi gerekir. Yoksa bu oyun içindeki türbülanslar devam edecektir.

Son dakika spor haberleri: Spor yazarları Fenerbahçe'nin Erzurumspor'u 3-1 mağlup ettiği maçı değerlendirdi

Emre Belözoğlu'nun göreve başladıktan sonra futbolun temel prensiplerinden ve bu taktik antrenmanı olarak bile günümüz oyunlarında Avrupa'da yapılmayan her takımın saha içinde oyun hafızasına oturmuş bu 4 maddeyi doğru uygulaması gerekir:

Son dakika spor haberleri: Spor yazarları Fenerbahçe'nin Erzurumspor'u 3-1 mağlup ettiği maçı değerlendirdi

'1-Savunma 2-Hücum 3-Savunmadan hücuma geçiş 4 Hücumdan savunmaya geçiş' Bu prensiplerden F.Bahçe'nin iki bölümlü oyunu, rakibe geniş alanda yakalanması, takım boyunun uzun olmasındaki en büyük etken 4. prensip olan hücumdan savunmaya geçişin yeteri olmaması. F.Bahçe oyununu ikiye böldüğü gibi rakiplerin bu bölümlerde rahat pozisyona girip gol de ürettiği oyun anları ve tutarsız oyun rakibi oyunu kontrol ettiği bölümler haline geliyor.

Son dakika spor haberleri: Spor yazarları Fenerbahçe'nin Erzurumspor'u 3-1 mağlup ettiği maçı değerlendirdi

Emre Belözoğlu, kalan maçlarda matematiksel olarak şampiyonluk ve ikinciliği kovalayacak. Yalnız bu 4. prensibi ve en önemlisi hücumda top kaybından savunmaya geçişi; ön alan baskısında topu kazanamadığında oyuncuların kendi bölgesine dönmesini bileceği bir savunma anlayışı oturtması lazım.

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