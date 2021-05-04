Son dakika spor haberleri: Spor yazarları Fenerbahçe'nin Erzurumspor'u 3-1 mağlup ettiği maçı değerlendirdi

Kimse Fenerbahçe'yi, "kafasına göre" yönetemez. Mourinho bile gelse bu iş böyle... Emre Belözoğlu elbette daha çiçeği burnunda bir teknik direktör. Ancak Erol Bulut'tan daha iyi bir planı olduğu aşikar.

Enner Valencia'ya bakıyorumda; "Gol sıkıntısı yaşanırken neden santrforda oynatılmadı" diye düşünüyorum. Adamın sadece Erzurum karşısındaki istatistiği 1 gol, 1 asist, 1 penaltı yaptırma... Bazen kariyerin santrfor olarak başlamaz ama kendini orada buluverirsin. Teknik direktörün görevi aslında tam olarak da bu. Problemlerin içinden çözümü bulmak.