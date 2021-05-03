Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'dan Serdar Aziz açıklaması!

Fener bahçe Teknik Sorumlusu Emre Belözoğlu, Süper Lig'in 39. haftasında BB Erzurumspor'u ağırlayacakları karşılaşma öncesi konuştu. Kazanmak zorunda oldukları bir maça çıkacaklarını ifade eden Belözoğlu, Serdar Aziz'in kadroda yer almamasının nedenini açıkladı.



Emre Belözoğlu: Tam 114 yıldır koca bir çınar. Tarihimiz gerçekten çok büyük isimlerle dolu. İnşallah camiamız nice 100 seneler yaşar.

Artık ligin sonu geldi diyebiliriz. 3 maçı hesapladığımızda kimsenin işi kolay değil. Rakiplerimiz kazandı, biz kazanmak zorundayız. Biz özgüvenli, inandığımız oyun çerçevesinde oynayacağız.

"AĞRILARI OLDUĞUNU BİZE İLETTİ"

Serdar Aziz'in maç kadrosunda yer almaması hakkında konuşan Emre Belözoğlu, "Serdar, maçtan önce ağrıları olduğunu iletti bize. Sağlık ekibinden de çok olumlu veriler gelmedi, Serdar için. Herkes elinden gelen her şeyi yapacaktır. Ben görevi devraldıktan sonra herkese şans geleceğini söylemiştim, bugün o maçlardan bir tanesi." ifadelerini kullandı.