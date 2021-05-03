Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'dan Serdar Aziz açıklaması!

Son dakika spor haberleri: 'de 'dan Aziz açıklaması!

'in 39. haftasında ile karşı karşıya gelecek olan 'de Aziz sakatlığı nedeniyle maç kadrosundan çıkarıldı. Sarı-lacivertli takımın teknik sorumlusu maç öncesi yaptığı açıklamada, 30 yaşındaki futbolcunun karşılaşma öncesi ağrıları olduğunu kendilerine ilettiğini ifade etti. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2021 Pazartesi 19:52 Güncelleme Tarihi: 03 Mayıs 2021 Pazartesi 20:07
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'dan Serdar Aziz açıklaması!

Teknik Sorumlusu , 'in 39. haftasında 'u ağırlayacakları karşılaşma öncesi konuştu. Kazanmak zorunda oldukları bir maça çıkacaklarını ifade eden Belözoğlu, Aziz'in kadroda yer almamasının nedenini açıkladı.

Emre Belözoğlu: Tam 114 yıldır koca bir çınar. Tarihimiz gerçekten çok büyük isimlerle dolu. İnşallah camiamız nice 100 seneler yaşar.

Artık ligin sonu geldi diyebiliriz. 3 maçı hesapladığımızda kimsenin işi kolay değil. Rakiplerimiz kazandı, biz kazanmak zorundayız. Biz özgüvenli, inandığımız oyun çerçevesinde oynayacağız.

"AĞRILARI OLDUĞUNU BİZE İLETTİ"
'in maç kadrosunda yer almaması hakkında konuşan Emre Belözoğlu, "Serdar, maçtan önce ağrıları olduğunu iletti bize. Sağlık ekibinden de çok olumlu veriler gelmedi, Serdar için. Herkes elinden gelen her şeyi yapacaktır. Ben görevi devraldıktan sonra herkese şans geleceğini söylemiştim, bugün o maçlardan bir tanesi." ifadelerini kullandı.

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