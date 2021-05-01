Haberler Fenerbahçe Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'dan flaş karar! O isimler 11'e dönüyor

Son dakika haberleri | 'de 'dan flaş karar! O isimler 11'e dönüyor

'in 38. haftasında ile berabere kalarak zirvede ağır yara alan , pazartesi günü ligde kalma mücadelesi veren ile 'de karşılaşacak. Teknik sorumlu , kırmızı kart cezası nedeniyle 'den faydalanamayacak. Genç teknik adamın bu bölgede 'a şans vereceği öğrenilirken iki isim de 11'deki yerlerine ger dönecek. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2021 Cumartesi 09:25
Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'dan flaş karar! O isimler 11'e dönüyor

'de sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan ve 38. haftası geride kalan ligde lider Beşiktaş'ın ardından ikinci sırada bulunan 'de, beraberliği moralleri bozdu.

Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'dan flaş karar! O isimler 11'e dönüyor

Beşiktaş derbisinin ardından teknik direktör ile yollarını ayıran Kanarya, göreve sportif direktör 'nu getirmişti. Belözoğlu yönetiminde çıktığı 5 karşılaşmadan 4 galibiyet 1 beraberlikle ayrılan sarı-lacivertliler, Beşiktaş'ın da ve 'a takılmasıyla bir anda şampiyonluğun favorilerinden biri konumuna gelmişti.

Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'dan flaş karar! O isimler 11'e dönüyor

38. haftada Beşiktaş'ın galibiyetinin ardından karşısına çıkan , 45 dakikasını 10 kişi oynadığı mücadelede rakibine diş geçiremedi ve sahadan golsüz beraberlikle ayrıldı.

Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'dan flaş karar! O isimler 11'e dönüyor

Bu sonucun ardından lider Beşiktaş ile puan farkı yeniden 5'e çıkan Kanarya'da, teknik sorumlu umudunu kaybetmedi.

Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'dan flaş karar! O isimler 11'e dönüyor

Pazartesi günü ile karşılaşacak olan 'de ilk 11'de değişikliklere gidecek. Kırmızı kart cezalısı 'ün olmayacağı maçta, de sakatlığı nedeniyle fora giyemeyecek. Belözoğlu'nun sağ bek bölgesi için düşündüğü ilk isim maçında da bu bölgeye çektiği ...

Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'dan flaş karar! O isimler 11'e dönüyor

'ın yerine ise orta saha için ilk aday ... Yıldız isim 'nun takımın başına geçmesiyle ilk 11'deki yerini kaybetmişti.

Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'dan flaş karar! O isimler 11'e dönüyor

MESUT KULÜBEYE DÖNÜYOR!

'ye büyük umutlarla gelen ve sakatlanarak uzun süre takımını yalnız bırakan , karşılaşmasıyla birlikte formasına tekrar kavuştu. Ancak yine etkili bir oyun ortaya koyamayan Mesut, ikinci yarıda yerini Osayi'ye bırakmıştı.

Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'dan flaş karar! O isimler 11'e dönüyor

Belözoğlu'nun karşısında 'i yeniden kulübeye çekeceği ve bu bölgede sarı kart cezasını atlatan 'yi oynatacağı öğrenildi.

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