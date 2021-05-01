Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'dan flaş karar! O isimler 11'e dönüyor

Süper Lig'de sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan ve 38. haftası geride kalan ligde lider Beşiktaş'ın ardından ikinci sırada bulunan Fenerbahçe'de, Alanyaspor beraberliği moralleri bozdu.
Süper Lig'de sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan ve 38. haftası geride kalan ligde lider Beşiktaş'ın ardından ikinci sırada bulunan Fenerbahçe'de, Alanyaspor beraberliği moralleri bozdu.
Beşiktaş derbisinin ardından teknik direktör Erol Bulut ile yollarını ayıran Kanarya, göreve sportif direktör Emre Belözoğlu'nu getirmişti. Belözoğlu yönetiminde çıktığı 5 karşılaşmadan 4 galibiyet 1 beraberlikle ayrılan sarı-lacivertliler, Beşiktaş'ın da MKE Ankaragücü ve Sivasspor'a takılmasıyla bir anda şampiyonluğun favorilerinden biri konumuna gelmişti.
38. haftada Beşiktaş'ın Çaykur Rizespor galibiyetinin ardından Alanyaspor karşısına çıkan Fenerbahçe, 45 dakikasını 10 kişi oynadığı mücadelede rakibine diş geçiremedi ve sahadan golsüz beraberlikle ayrıldı.
Bu sonucun ardından lider Beşiktaş ile puan farkı yeniden 5'e çıkan Kanarya'da, teknik sorumlu Emre Belözoğlu umudunu kaybetmedi.
Pazartesi günü Erzurumspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu ilk 11'de değişikliklere gidecek. Kırmızı kart cezalısı Gökhan Gönül'ün olmayacağı maçta, Nazım Sangare de sakatlığı nedeniyle fora giyemeyecek. Belözoğlu'nun sağ bek bölgesi için düşündüğü ilk isim Alanyaspor maçında da bu bölgeye çektiği Ozan Tufan...
Ozan Tufan'ın yerine ise orta saha için ilk aday Luiz Gustavo... Yıldız isim Emre Belözoğlu'nun takımın başına geçmesiyle ilk 11'deki yerini kaybetmişti.
MESUT KULÜBEYE DÖNÜYOR!
Fenerbahçe'ye büyük umutlarla gelen ve sakatlanarak uzun süre takımını yalnız bırakan Mesut Özil, Alanyaspor karşılaşmasıyla birlikte formasına tekrar kavuştu. Ancak yine etkili bir oyun ortaya koyamayan Mesut, ikinci yarıda yerini Osayi'ye bırakmıştı.
Belözoğlu'nun Erzurumspor karşısında Mesut Özil'i yeniden kulübeye çekeceği ve bu bölgede sarı kart cezasını atlatan İrfan Can Kahveci'yi oynatacağı öğrenildi.