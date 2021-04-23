Haberler Fenerbahçe Mert Hakan Yandaş için flaş transfer gelişmesi! İtalyan kulübü o maçta izleyecek

için flaş gelişmesi! İtalyan kulübü o maçta izleyecek

'de son dakika haberi... Sarı lacivertlilerin sezon başında Galatasaray ile girdiği transfer yarışından galibiyetle çıkarak kadrosuna kattığı , yükselen formunun meyvesini alacak gibi. Aktarılan bilgilere göre İtalyan ekibi, yıldız ismi izlemeye geliyor. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Nisan 2021 Cuma 06:50 Güncelleme Tarihi: 23 Nisan 2021 Cuma 11:38
Mert Hakan Yandaş için flaş transfer gelişmesi! İtalyan kulübü o maçta izleyecek

'nin sezon başında kadrosuna kattığı , sezon içinde inişli çıkışlı performans sergilerken, Emre Belözoğlu ile beraber gözle görülür bir form yükselmesi yaşadı.

Mert Hakan Yandaş için flaş transfer gelişmesi! İtalyan kulübü o maçta izleyecek

Bununla beraber skora da katkılarda bulunan için dedikoduları çıkmaya başladı.

Mert Hakan Yandaş için flaş transfer gelişmesi! İtalyan kulübü o maçta izleyecek

İTALYADAN GELİYORLAR
Aktarılan bilgilere göre sarı lacivertlilerin yıldız ismine İtalya Serie A Ligi ekiplerinden , talip oldu.

Mert Hakan Yandaş için flaş transfer gelişmesi! İtalyan kulübü o maçta izleyecek

Öte yandan 'nin Kasımpaşa ile oynayacağı karşılaşmayı izleyecek Torinolu yetkililer, yıldız ismi değerlendirecek.

Mert Hakan Yandaş için flaş transfer gelişmesi! İtalyan kulübü o maçta izleyecek

MİLLİ MÜJDE GELEBİLİR
Bununla beraber A Milli Takım'ın teknik patronu Şenol Güneş'inde Emre Belözoğlu göreve geldikten sonra ilk 11'in vazgeçilmezi olan Mert Hakan'ı yakından takip ettiği ve Euro 2021 kadrosunda yer vermeyi planladığı ifade edildi.

Mert Hakan Yandaş için flaş transfer gelişmesi! İtalyan kulübü o maçta izleyecek

O BEĞENİ OLAY OLDU
farkı 3 puana indirdikleri lider Beşiktaş'a sosyal medyadan gönderme yaptı.

Mert Hakan Yandaş için flaş transfer gelişmesi! İtalyan kulübü o maçta izleyecek

Sarı-lacivertli oyuncu, - Beşiktaş derbisinden bir fotoğraf eşliğinde paylaşımda olan, "Korkma, Titre! Panik yapma, korkma, sakin ol!" yazılı mesajı beğendi.

Mert Hakan Yandaş için flaş transfer gelişmesi! İtalyan kulübü o maçta izleyecek

Bu arada İddaa'nın güncellediği Süper Lig şampiyonluk oranlarında 'nin yeni oranı 3.50'den 3'e düştü.

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