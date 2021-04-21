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Son dakika haberleri | 'de 'ye 'den 3 talip!

'de şampiyonluk mücadelesi veren 'de, gösterdiği performansla parmak ısırtıyor. Yıllarca stoper hattında yaşanan soruna bir anda çözüm olan Macar stoper, takımlarının da gözdesi haline geldi. Szalai için 3 Ada takımının ismi geçiyor. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2021 Çarşamba 09:25
Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'de Attila Szalai'ye Premier Lig'den 3 talip!

Ara transfer döneminde 'nin sessiz sedasız kadrosuna kattığı , performansıyla bir anda taraftarın sevgilisi haline geldi. Genç stoper gösterdiği başarılı performansın yanında saha içinde lider oyunculardan biri olmasıyla da teknik direktör 'nun vazgeçilmezleri arasına girdi.

'nda da forma giyen Attila Szalai için transfer haberleri her geçen gün artıyor. 'de de forma giyecek olan Szalai için özellikle Ada takımlarının ismi geçiyor. Gelen son haberlere göre ekiplerinden , ve , genç stoperin durumunu yakından takip ediyor.

Leicester City'nin savunma hattında milli yıldızımız de yer alıyor.

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