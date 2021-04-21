Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'de Attila Szalai'ye Premier Lig'den 3 talip!

Ara transfer döneminde Fenerbahçe'nin sessiz sedasız kadrosuna kattığı Attila Szalai, performansıyla bir anda taraftarın sevgilisi haline geldi. Genç stoper gösterdiği başarılı performansın yanında saha içinde lider oyunculardan biri olmasıyla da teknik direktör Emre Belözoğlu'nun vazgeçilmezleri arasına girdi.

Macaristan Milli Takımı'nda da forma giyen Attila Szalai için transfer haberleri her geçen gün artıyor. EURO 2020'de de forma giyecek olan Szalai için özellikle Ada takımlarının ismi geçiyor. Gelen son haberlere göre Premier Lig ekiplerinden Newcastle United, Aston Villa ve Leicester City, genç stoperin durumunu yakından takip ediyor.

Leicester City'nin savunma hattında milli yıldızımız Çağlar Söyüncü de yer alıyor.