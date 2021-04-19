Son dakika FB haberleri | Nihat Kahveci'den olay Demba Ba ve Fenerbahçe yorumu!

Nihat Kahveci, Fenerbahçe'nin Başakşehir deplasmanındaki 2-1'lik galibiyetini yorumladı. İşte Nihat Kahveci'nin Tivibu Spor'daki sözleri...
Fenerbahçe, Erol hoca döneminde gol yediğinde panik havası oluyordu. Caner ile çabuk ortalar yapıyordu, ceza alanına toplar şişiriyordu. Bu sefer gol yediğinde panik havasını görmedim. Sahanın içinde performansı artan oyuncular var. Sosa, bildiğimiz Sosa'ya doğru geliyor, bugün de maçın iyilerinden biriydi.
Ozan Tufan, Fenerbahçe için ne kadar önemli olduğuun bugün tekrar gösterdi. İrfan kenarda oynamasına rağmen yeri geldiğinde takımına nefes aldırdı.