Haberler Fenerbahçe Son dakika FB haberleri | Nihat Kahveci'den olay Demba Ba ve Fenerbahçe yorumu!

Son dakika haberleri | 'den olay ve yorumu!

'in 35. haftasında deplasmanda 'i mağlup etti. Karşılaşmanın ardından maçı yorumlayan flaş ifadeler kullandı. İşte Kahveci'nin, , , , , , ve yorumu...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2021 Pazartesi 09:35
Son dakika FB haberleri | Nihat Kahveci'den olay Demba Ba ve Fenerbahçe yorumu!

, 'nin deplasmanındaki 2-1'lik galibiyetini yorumladı. İşte Nihat Kahveci'nin Tivibu Spor'daki sözleri...

Son dakika FB haberleri | Nihat Kahveci'den olay Demba Ba ve Fenerbahçe yorumu!

, döneminde gol yediğinde panik havası oluyordu. ile çabuk ortalar yapıyordu, ceza alanına toplar şişiriyordu. Bu sefer gol yediğinde panik havasını görmedim. Sahanın içinde performansı artan oyuncular var. , bildiğimiz Sosa'ya doğru geliyor, bugün de maçın iyilerinden biriydi.

Son dakika FB haberleri | Nihat Kahveci'den olay Demba Ba ve Fenerbahçe yorumu!

, için ne kadar önemli olduğuun bugün tekrar gösterdi. kenarda oynamasına rağmen yeri geldiğinde takımına nefes aldırdı.

Son dakika FB haberleri | Nihat Kahveci'den olay Demba Ba ve Fenerbahçe yorumu!

gol pozisyonuna girdiğinde, gol attığında, maçı izlemesen acaba nasıl güzel bir gol attı dersin. Pelkas gol attığında güzel gol atıyor, bugün attığı gol çok güzeldi, bayılırım böyle gollere.

Son dakika FB haberleri | Nihat Kahveci'den olay Demba Ba ve Fenerbahçe yorumu!

'de sezonun genelinde istikrarlı oyuncular var, bugün yoktu. ve , sadece bugün üzerinden değil. Szalai geldiği günden beri görevini yapıyor, Pelkas da oynadığı her maçta belli bir limitin altına düşmedi, zaten gol attığı maçlarda sahanın en iyilerinden oldu.

Son dakika FB haberleri | Nihat Kahveci'den olay Demba Ba ve Fenerbahçe yorumu!

gol atmadı ama çok yararlı oynadı. Rakip defansı yıprattı ki düzgün idmana da çıkmadı, düz koşu yaparak bu maça çıktı.

Son dakika FB haberleri | Nihat Kahveci'den olay Demba Ba ve Fenerbahçe yorumu!

hep bireysel iyi diyorduk, takım oyunu oynamaya çalışan ve bu oyunun daha iyisini oynayabileceğinin de sinyalini veren bir Fenerbahçe gördüm.

Son dakika FB haberleri | Nihat Kahveci'den olay Demba Ba ve Fenerbahçe yorumu!

Şöyle de bir durum var, rakibin 60. dakikada 10 kişi kalıyorsa, 3'ü 4'ü bulup fişi çekeceksin. , penaltıya kadar görevini yapmıştı, golde hiç hatası yok. Yeri geldi defans arkasına atılan toplarda libero gibi çıkıp gerekli hamleleri de yaptı ki Harun için kariyerinin belki en zor maçıydı. Her maç 6-7 top kurtaran oynamıyor, bu baskıyla çıkıyorsun, öyle bir gol yiyorsun ve ondan sonra da oyundasın, hatasız oynuyorsun.

Son dakika FB haberleri | Nihat Kahveci'den olay Demba Ba ve Fenerbahçe yorumu!

Her şeye rağmen 'un penaltıda öyle çıkmaması gerekiyordu, kendi hatasını telafi etti. Kimileri Harun kurtardı der, ben Visca'nın kaçırdığı tarafındayım. Harun'un hayatının dönüm noktası, 3 dakikada en üzüntülü ve en mutlu anını yaşadı. Futbol böyle bir şey, bir çizgi var üzerine çıktığında kralsın, altına indiğinde dışarıda dolaşamazsın. Penaltı gol olsaydı, 2-2 bitseydi bambaşka şeyler konuşuluyordu, 'nin yarıştan koptuğunu bile konuşabilirdik.

Son dakika FB haberleri | Nihat Kahveci'den olay Demba Ba ve Fenerbahçe yorumu!

Emre hoca 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik aldı, beraberlik Malatya deplasmanında. Bence başlangıç olarak çok iyi bir başlangıç, sadece puan olarak da bakmıyorum, 'yi ben başka izliyorum artık.

Son dakika FB haberleri | Nihat Kahveci'den olay Demba Ba ve Fenerbahçe yorumu!

"DEMBA BA, F.BAHÇE'DE OYNAR"

Adına şarkı bestelenmiş bir 'dan bahsediyoruz. Bugün 'de 11 oynar, ben oynatırım. Aykut Hoca 'fazla irdelenecek bir durum değil', diyor. Nasıl olmaz? Demba Ba'dan bahsediyoruz, X oyuncudan bahsetmiyoruz. Demba Ba, ilk 11 olmasa da oyuna girer.

Son dakika FB haberleri | Nihat Kahveci'den olay Demba Ba ve Fenerbahçe yorumu!

Özgüveni artan bir ... Bir 45 oynuyordu, çıkıyordu. Şimdi üst üste oynayan Sosa, özgüven kazandı. Sosa lider karakterli bir oyuncu, buraları oynamış mücadele vermiş. Şimdi, 'Hocam beni çıkarmıyor, güveniyor.' diyor.

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