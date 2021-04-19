Son dakika FB haberleri | Nihat Kahveci'den olay Demba Ba ve Fenerbahçe yorumu!

Fenerbahçe hep bireysel iyi diyorduk, takım oyunu oynamaya çalışan ve bu oyunun daha iyisini oynayabileceğinin de sinyalini veren bir Fenerbahçe gördüm.

Şöyle de bir durum var, rakibin 60. dakikada 10 kişi kalıyorsa, 3'ü 4'ü bulup fişi çekeceksin. Harun, penaltıya kadar görevini yapmıştı, golde hiç hatası yok. Yeri geldi defans arkasına atılan toplarda libero gibi çıkıp gerekli hamleleri de yaptı ki Harun için kariyerinin belki en zor maçıydı. Her maç 6-7 top kurtaran Altay oynamıyor, bu baskıyla çıkıyorsun, öyle bir gol yiyorsun ve ondan sonra da oyundasın, hatasız oynuyorsun.