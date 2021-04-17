Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye Gökhan Gönül müjdesi!

Son dakika haberi: 'ye müjdesi!

Son dakika haberi: 'in 34. haftasında sahasında ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe'de Gökham Gönül'ün sakatlığı moralleri bozmuştu. Tecrübeli futbolcunun sahalara erken dönebileceği iddia edildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2021 Cumartesi 12:58
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye Gökhan Gönül müjdesi!

'de 'in 34. haftasında oynanan maçında sakatlanan 'de yeni gelişmeler yaşanıyor.

Arka adale üst yapışma yerinde 2. derece kısmi yırtık tespit edilen 36 yaşındaki oyuncunun daha erken sahalara dönme ihtimali ortaya çıktı.

Sarı lacivertlilerde bireysel çalışmalara başlayan Gökhan Gönül güçlü vücut yapısından dolayı sakatlıkları daha erken atlatabiliyor.

KASIMPAŞA MAÇINDA SAHADA OLMASI BEKLENİYOR

36 yaşındaki sağ bekin maçı kadrosunda yer alması bekleniyor. Tecrübeli oyuncu bu sezon 18 maça çıkarken 2 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

Fenerbahçe'de 'ın kendi evinde ile berabere kalması ile maçı daha da önem kazandı. Sarı lacivertliler karşılaşmadan galibiyetle ayrılması halinde lider Beşiktaş ile arasındaki puan farkını 2'ye indirecek ve şampiyonluk iddiasını da güçlendirecek.

Fenerbahçe'de Beşiktaş'ın kendi evinde Ankaragücü ile berabere kalması ile Başakşehir maçı daha da önem kazandı. Sarı lacivertliler karşılaşmadan galibiyetle ayrılması halinde lider Beşiktaş ile arasındaki puan farkını 2'ye indirecek ve şampiyonluk iddiasını da güçlendirecek. ()

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