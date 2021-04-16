Fenerbahçe transfer bombası için Mesut Özil'i devreye soktu! "Burada herkes seni bekliyor"

İLETİŞİM SIKLIĞI ARTTIRILDI Bayern Münih ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Jerome Boateng'i Tottenham da istiyor. Fenerli kurmaylar bunun için Boateng ve menajeri ile iletişimi artırmış durumda.

FENER'İN TEKLİFİ DAHA CAZİP

Bu arada Fenerbahçe'nin hem yıllık ücret hem de bonuslarının Tottenham'ın teklifinden daha cazip olduğu ifade ediliyor.

Ayrıca Boateng'in Fenerbahçe'de direkt oynama şansı çok daha yüksek. (Takvim)