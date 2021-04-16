Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe transfer bombası için Mesut Özil'i devreye soktu! "Burada herkes seni bekliyor"

transfer bombası için 'i devreye soktu! "Burada herkes seni bekliyor"

'de son dakika transfer haberi... Sarı lacivertlilerin sezon sonu kadrosuna dahil etmeyi planladığı dünyaca ünlü yıldız için devreye girdi. Aktarılan bilgilere göre Özil, o isme telefon açtı ve "Burada herkes seni bekliyor!" dedi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2021 Cuma 06:50
Fenerbahçe transfer bombası için Mesut Özil'i devreye soktu! "Burada herkes seni bekliyor"

Yeni sezonda stoper mevkine nokta atış bir transfer yapmakta kararlı olan , Jerome Boateng için kozunu da devreye soktu.

Fenerbahçe transfer bombası için Mesut Özil'i devreye soktu! "Burada herkes seni bekliyor"

Alman Milli Takımı'ndan eksi takım arkadaşı ile telefonla görüşen , Boateng'in F.Bahçe hakkındaki sorularına tek tek cevap verdi.

Fenerbahçe transfer bombası için Mesut Özil'i devreye soktu! "Burada herkes seni bekliyor"

MACERA İÇİN BİR SEBEP YOK
Boateng'e çok net mesaj veren Mesut, "Macera araman için sebep yok. F.Bahçe'de herkes seni bekliyor. Çok daha iyi bir takım haline geleceğiz. Sen de bu takımın parçası olacaksın" dedi.

Fenerbahçe transfer bombası için Mesut Özil'i devreye soktu! "Burada herkes seni bekliyor"

İLETİŞİM SIKLIĞI ARTTIRILDI
Bayern Münih ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Jerome Boateng'i Tottenham da istiyor. Fenerli kurmaylar bunun için Boateng ve menajeri ile iletişimi artırmış durumda.

Fenerbahçe transfer bombası için Mesut Özil'i devreye soktu! "Burada herkes seni bekliyor"

FENER'İN TEKLİFİ DAHA CAZİP
Bu arada 'nin hem yıllık ücret hem de bonuslarının Tottenham'ın teklifinden daha cazip olduğu ifade ediliyor.
Ayrıca Boateng'in Fenerbahçe'de direkt oynama şansı çok daha yüksek. (Takvim)

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