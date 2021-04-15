Mesut Özil kulübeye!
Sakatlıktan tamamen kurtulan ve takımla birlikte çalışmalarda yer alan Mesut Özil, Başakşehir sınavında kulübede oturacak. Gaziantep maçının 11’ini bozmayacak olan teknik direktör Emre Belözoğlu’nun Mesut’u yedek soyundurması bekleniyor. Bu arada dünkü antrenmanın tamamında takımla çalışan 32 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe formasıyla bu sezon 6 lig maçında sahaya çıktı.
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Nisan 2021 Perşembe 06:50 Güncelleme Tarihi: 15 Nisan 2021 Perşembe 07:39