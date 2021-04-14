Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Altay Bayındır’dan futbolcu arkadaşlarına Ramazan paketi çağrısı!

Son dakika spor haberleri: 'de ’dan futbolcu arkadaşlarına Ramazan paketi çağrısı!

’nin milli kalecisi , doğum gününde ihtiyaç sahiplerine Ramazan kolisi gönderirken, futbolcu arkadaşlarını da yardım kampanyasına davet etti. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan genç file bekçisi, , , , , , , , , , , ve ’ü etiketleyerek yardım çağrısında bulundu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Nisan 2021 Çarşamba 17:41 Güncelleme Tarihi: 14 Nisan 2021 Çarşamba 17:46
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Altay Bayındır’dan futbolcu arkadaşlarına Ramazan paketi çağrısı!

Bugün 23. yaş gününü kutlayan 'nin milli yıldızı , sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla futbolcu arkadaşlarına Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine yardım çağrısında bulundu. Altay, "Doğum günüme özel Ramazan ayı vesilesiyle ihtiyaç sahibi ailelere Ramazan paketi hediyesinde bulunuyorum. Sağlıkla, huzurla inşallah toplum olarak nice mutlu yıllarımız olur" dedi. Altay'ın başlattığı bu yardım kampanyasına, , , , , , , , , , , ve 'ü de davet etti.

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