Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Fenerbahçeli Diego Perotti Boca Juniors'a dönüyor! Sürpriz iddia

Son dakika spor haberi: Fenerbahçeli 'a dönüyor! Sürpriz iddia

Son dakika haberleri... Fenerbahçe'ye sezon başında 'dan gelen , uzun süreli sakatlığının ardından bir türlü sahalara dönememişti. Yıldız futbolcunun eski takımı 'a transfer olabileceği iddia edildi. ( haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Nisan 2021 Çarşamba 11:08
Son dakika spor haberi: Fenerbahçeli Diego Perotti Boca Juniors'a dönüyor! Sürpriz iddia

Sakatlığı nedeniyle uzun süredir forma giyemeyen Arjantinli forvet oyuncusu 'nin sezon sonunda ile yollarını ayırmasına kesin gözüyle bakılıyor. 'in aktardığı bilgilere göre basın yıldız futbolcunun yeni durağının olabileceğini yazdı.

32 yaşındaki Diego Perotti 2014 yılında kısa bir dönem Boca Juniors formasıyla görev yapmıştı. Kariyerinde , ve gibi takımlarda forma giyen Diego Perotti'nin Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2022 yılında sona eriyor. Arjantinli futbolcu, sarı-lacivertli formayla çıktığı 4 maçta 3 gole imzasını attı.

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