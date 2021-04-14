Son dakika spor haberi: Fenerbahçeli Diego Perotti Boca Juniors'a dönüyor! Sürpriz iddia

Sakatlığı nedeniyle uzun süredir forma giyemeyen Arjantinli forvet oyuncusu Diego Perotti'nin sezon sonunda Fenerbahçe ile yollarını ayırmasına kesin gözüyle bakılıyor. Takvim'in aktardığı bilgilere göre Arjantin basın yıldız futbolcunun yeni durağının Boca Juniors olabileceğini yazdı.

32 yaşındaki Diego Perotti 2014 yılında kısa bir dönem Boca Juniors formasıyla görev yapmıştı. Kariyerinde Sevilla, Genoa ve Roma gibi takımlarda forma giyen Diego Perotti'nin Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2022 yılında sona eriyor. Arjantinli futbolcu, sarı-lacivertli formayla çıktığı 4 maçta 3 gole imzasını attı.