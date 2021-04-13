Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberleri: Takımdan ayrılacak mı? Lazio'dan Vedat Muriqi açıklaması!

Son dakika spor haberleri: Takımdan ayrılacak mı? 'dan açıklaması!

'den ekibi 'ya transfer olan , şimdiye kadar performansıyla beklentileri karşılayamadı. Kosovalı golcünün kendini gösterememesi nedeniyle taraftarın tepkisini çektiği ve takımdan ayrılacağı konuşulmaya başlandı. Direktörü Igli Tare, Vedat Muriqi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. İşte Tare'nin sözleri...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Nisan 2021 Çarşamba 00:28 Güncelleme Tarihi: 14 Nisan 2021 Çarşamba 00:31
Son dakika spor haberleri: Takımdan ayrılacak mı? Lazio'dan Vedat Muriqi açıklaması!

Sportif Direktörü Igli Tare, büyük umutlarla 'den transfer edilen ve henüz bekleneni veremeyen ile ilgili konuştu.

Son dakika spor haberleri: Takımdan ayrılacak mı? Lazio'dan Vedat Muriqi açıklaması!

'da Muriqi'e herkesin azami saygıyı gösterdiğini belirten Tare, Kosovalı forvetin adaptaston sürecinin beklenmeyen gelişmeler yüzünden çok geciktiğinin altını çizdi.

Son dakika spor haberleri: Takımdan ayrılacak mı? Lazio'dan Vedat Muriqi açıklaması!

Tare açıklamasında, "Hem hem de İtalya'da Vedat ilk yılını geçiriyor. İki kez ciddi sakatlık geçirdi, ayrıca corona virüsü nedeniyle de form tutmakta zorlandı. Özellikle coronadan sonra çok hızlı geri dönüş yapmak oldukça zor" değerlendirmesini yaptı.

Son dakika spor haberleri: Takımdan ayrılacak mı? Lazio'dan Vedat Muriqi açıklaması!

"VEDAT MURIQI'YE İNANIYORUZ"
Tare 'e takım ve taraftarların saygısının olduğunu belirterek, "Kendisini en iyi şekilde ifade etmeyi başaracağına yürekten inanıyoruz. Bu inancımızın nedeni İtalya futboluna çok şeyler verebilecek bir oyuncu, buraya uygun. Onun için iyi zamanlar gelecek" diye konuştu.

Son dakika spor haberleri: Takımdan ayrılacak mı? Lazio'dan Vedat Muriqi açıklaması!

sezon başında 'den bonuslar hariç 18.5 milyon euro bonservis bedeliyle 'ya transfer olmuştu. Muriqi, Serie A, Şampiyonlar Ligi ve İtalya Kupası'nda çıktığı toplam 26 maçta 2 gol 1 asist üreterek şu ana kadarki performansıyla hayal kırıklığı yaratmıştı.

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