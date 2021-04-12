Son dakika FB haberleri | Emre Belözoğlu Fenerbahçe Gaziantep maçından önce konuştu!

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe sahasında Gaziantep FK'yı konuk ediyor. Karşılaşma öncesi Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Emre Belözoğlu açıklamalarda bulundu.

İşte Beşözoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar;

"Oyuncu olarak her daim iyi performans göstermek adına, kendinizi motive etmelisiniz. Oyunculara güvenimi hissettirmek isteyen bir teknik adam olmak istiyorum. Üç günde bir maç oynuyoruz, planlarıma bunu da dahil etmek istiyorum."

"Hamle şansımız var. Kenarda çok kaliteli oyuncularımız var. Bugün böyle bir ilk 11 uygun gördük. Umarım sahada istediğimizi alacağız."

"Geçen hafta kaybettiğimiz 2 puan bu maça olumlu olarak yansıyacak. İsteyen ve skora hükmeden bir takım izleriz inşallah. Zorlu bir maç olacak. Dersimize iyi çalıştığımızı düşünüyorum. Oyun anlayışımıza göre plan yaptık. Umarım karşılığını sahada alırız."