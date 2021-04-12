Fenerbahçe - Gaziantep FK | İlk 11'ler belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında heyecan devam ediyor. Gecenin maçında şampiyonluğun güçlü adaylarından Fenerbahçe, sahasında Gaziantep FK'yı konuk ediyor.
Sarı-lacivertlilerde hedef, Beşiktaş'ın kazandığı ve Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada 3 puana ulaşarak hem zirve takibini sürdürmek hem de Galatasaray ile puan farkını açmak...
Karşılaşma öncesi iki takımın 11'leri de belli oldu;
İLK 11'LER
Fenerbahçe: Altay Bayındır, Gökhan Gönül, Serdar Aziz, Szalai, Caner Erkin, Sosa, Ozan Tufan, Mert Hakan, Pelkas, İrfan Can, Valencia.
Gaizantep FK: Günay, Olkowski, Papy, Miranda, Morais, Vetrih, Rashid, Maxim, Mirallas, Kenan, Dicko.
FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK
Sarı-lacivertlilerde tedavi süreci devam eden Sadık Çiftpınar'ın yanı sıra takımdan ayrı çalışan Diego Perotti, Mesut Özil ve Nazım Sangare kadroda yer almadı
7 OYUNCU KART SINIRINDA
Fenerbahçe'de 7 futbolcu, Gaziantep karşılaşması öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Sarı-lacivertlilerde Caner Erkin, Dimitrios Pelkas, İrfan Can Kahveci, Jose Sosa, Marcel Tisserand, Serdar Aziz ve Sinan Gümüş, sarı kart görmeleri halinde ligin 35. haftasında Medipol Başakşehir maçında forma giyemeyecek.