Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe - Gaziantep FK | İlk 11'ler belli oldu

- FK | İlk 11'ler belli oldu

'in 34. haftasında heyecan devam ediyor. Gecenin maçında şampiyonluğun güçlü adaylarından , sahasında FK'yı konuk ediyor. Sarı-lacivertlilerde hedef, 'ın kazandığı ve 'ın puan kaybettiği haftada 3 puana ulaşarak hem zirve takibini sürdürmek hem de Galatasaray ile puan farkını açmak... Karşılaşma öncesi Fenerbahçe'nin 11'i de belli oldu. | Son dakika spor haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Nisan 2021 Pazartesi 17:47 Güncelleme Tarihi: 12 Nisan 2021 Pazartesi 18:04
Fenerbahçe - Gaziantep FK | İlk 11'ler belli oldu

'in 34. haftasında heyecan devam ediyor. Gecenin maçında şampiyonluğun güçlü adaylarından , sahasında FK'yı konuk ediyor.

Sarı-lacivertlilerde hedef, 'ın kazandığı ve 'ın puan kaybettiği haftada 3 puana ulaşarak hem zirve takibini sürdürmek hem de Galatasaray ile puan farkını açmak...

Karşılaşma öncesi iki takımın 11'leri de belli oldu;

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Gökhan Gönül, Serdar Aziz, Szalai, Caner Erkin, Sosa, Ozan Tufan, Mert Hakan, Pelkas, İrfan Can, Valencia.

Gaizantep FK: Günay, Olkowski, Papy, Miranda, Morais, Vetrih, Rashid, Maxim, Mirallas, Kenan, Dicko.

FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK

Sarı-lacivertlilerde tedavi süreci devam eden Sadık Çiftpınar'ın yanı sıra takımdan ayrı çalışan Diego Perotti, Mesut Özil ve Nazım Sangare kadroda yer almadı

7 OYUNCU KART SINIRINDA

Fenerbahçe'de 7 futbolcu, Gaziantep karşılaşması öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-lacivertlilerde Caner Erkin, Dimitrios Pelkas, İrfan Can Kahveci, Jose Sosa, Marcel Tisserand, Serdar Aziz ve Sinan Gümüş, sarı kart görmeleri halinde ligin 35. haftasında Medipol Başakşehir maçında forma giyemeyecek.

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