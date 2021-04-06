Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu dönemi nasıl başladı?

Son dakika spor haberi: 'de dönemi nasıl başladı?

Son dakika haberi: 'in 32. haftasında Fenerbahçe sahasında ile karşı karşıya geldi. İç sahada son galibiyetini 30 Ocak'ta 'a karşı alan sarı-lacivertliler 65 gün sonra iç sahada kazandı ve kritik bir 3 puanı hanesine yazdırdı. Peki Fenerbahçe'de teknik direktörlük kariyerinde ilk maçına çıkan ile birlikte neler değişti? İşte tüm yaşananlar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Nisan 2021 Salı 09:52 Güncelleme Tarihi: 06 Nisan 2021 Salı 10:21
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu dönemi nasıl başladı?

'in 32. haftasında , 'u 1-0 mağlup etti ve puanını 62'ye çıkararak ikinci sıraya yükseldi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu dönemi nasıl başladı?

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısında topa daha fazla sahip olan , önemli bir gol pozisyonu üretemedi. İkinci yarıda daha etkili bir oyun ortaya koyan sarı-lacivertliler, aradığı golü 64. dakikada Mbwana Samatta ile buldu.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu dönemi nasıl başladı?

Karşılaşmayı 1-0 kazanan , Beşiktaş ve Galatasaray'ın mağlup olduğu haftada galip gelerek şampiyonluk yarışında önemli bir 3 puanı hanesine yazdırdı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu dönemi nasıl başladı?

, 32. haftayı bir maçı eksik lider Beşiktaş'ın 2 puan gerisinde, Galatasaray'ın da 1 puan önünde ikinci sırada tamamladı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu dönemi nasıl başladı?

Ligde 17. mağlubiyetini yaşayan Denizlispor ise 25 puanla 21. ve son sırada kaldı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu dönemi nasıl başladı?

EMRE BELÖZOĞLU GALİBİYETLE BAŞLADI

Futbol A Takım Direktörü , sarı-lacivertli takımın başında çıktığı ilk maçta galibiyet sevinci yaşadı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu dönemi nasıl başladı?

Sezon başından bu yana sarı-lacivertlilerin sportif direktörlüğünü yapan Belözoğlu, 25 Mart'ta teknik direktör Erol Bulut ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına getirilmişti.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu dönemi nasıl başladı?

İÇ SAHADA 65 GÜN SONRA GALİBİYET GELDİ

, iç sahada 65 gün sonra galibiyet elde ederek moral buldu.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu dönemi nasıl başladı?

Ülker Stadı'nda son galibiyetini 30 Ocak'ta 1-0'lık skorla karşısında alan , böylece sahasında 4 maç sonra 3 puanın sahibi oldu.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu dönemi nasıl başladı?

Bu sezon iç sahada yaşadığı mağlubiyetlerle dikkati çeken , Ülker Stadı'nda çıktığı son 4 lig müsabakasında 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşamıştı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu dönemi nasıl başladı?

SAMATTA 70 GÜN SONRA GOLLE BULUŞTU

'nin Tanzanyalı milli futbolcusu Mbwana Samatta, sarı-lacivertli formayla 70 gün sonra fileleri havalandırdı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu dönemi nasıl başladı?

Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen ancak sergilediği performansla beklentilerin altında kalan Samatta, son olarak Süper Lig'in 21. haftasında 25 Ocak'ta 'nin Hes Kablo Kayserispor'un 3-0 yendiği maçta skor tabelasını değiştirmişti. Tanzanyalı oyuncu, böylece 10'u Süper Lig, 1'i Türkiye Kupası olmak üzere 11 karşılaşma sonra gol sevinci yaşadı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu dönemi nasıl başladı?

Mbwana Samatta, bu sezon formasıyla tüm kulvarlarda gol sayısını 6'ya çıkardı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu dönemi nasıl başladı?

VALENCIA DA MOTİVEYDİ...

Denizli maçında Valencia, mücadelesiyle fark yaratan isimlerdendi. 18 ikili mücadelenin 11'ini kazanan Ekvadorlu, 2 kez uzaktan şutlarla kaleyi yokladı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu dönemi nasıl başladı?

CANER ZİRVE YAPTI

Denizlispor karşısında 7 şut pası veren Caner Erkin, bu sezon formasıyla bir maçta en yüksek sayıya ulaşan oyuncu oldu.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu dönemi nasıl başladı?

GOLDEN SONRA KENETLENDİLER

Samatta'nın golünden sonra Fenerbahçeli futbolcular ve kulübe büyük sevinç yaşadı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu dönemi nasıl başladı?

Samatta 70 gün sonra attığı golün sevincini hocasına sarılarak kutladı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu dönemi nasıl başladı?

FIRSATI DEĞERLENDİRDİ

, Beşiktaş ve Galatasaray'ın kaybettiği haftada sahadan 3 puanla ayrılarak büyük bir fırsatı değerlendirmiş oldu. Sarı-lacivertliler Galatasaray'ın 1 puan önüne geçerken Beşiktaş ile puan farkını da 2'ye indirdi.

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