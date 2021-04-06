Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu dönemi nasıl başladı?

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısında topa daha fazla sahip olan Fenerbahçe, önemli bir gol pozisyonu üretemedi. İkinci yarıda daha etkili bir oyun ortaya koyan sarı-lacivertliler, aradığı golü 64. dakikada Mbwana Samatta ile buldu.