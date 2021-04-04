Samandıra’da güzel görüntüler

Yukatel Denizlispor maçının hazırlıklarına devam eden sarı-lacivertliler dün 2 grup halinde pas çalışmalarının ardından çift kale maç yaptı. Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı. Neşeli geçen idmanda Ozan Tufan ve İrfan Can Kahveci takım arkadaşları Mert Hakan ve Sinan Gümüş'ü sırtında taşıdı. Takım bugün son çalışmasını yaptıktan sonra kampa girecek.

GOLCÜLERE ÖZEL İLGİ

Emre Belözoğlu, antrenmanda golcü oyunculara özel ilgi gösterdi. Mbwana Samatta, Thiam ve Cisse ile yakından ilgilenen Belözoğlu, iç sahada yaşanan sıkıntıyı aşabilmek için gol yollarında daha etkili olmaları gerektiğini anlattı. Genç hoca, orta saha ve defans oyuncularından da golü düşünmelerini istedi.