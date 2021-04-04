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Samandıra’da güzel görüntüler

Yukatel maçının hazırlıklarına devam eden sarı-lacivertliler dün 2 grup halinde pas çalışmalarının ardından çift kale maç yaptı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Nisan 2021 Cumartesi 23:01 Güncelleme Tarihi: 04 Nisan 2021 Pazar 06:50
Samandıra’da güzel görüntüler

Yukatel maçının hazırlıklarına devam eden sarı-lacivertliler dün 2 grup halinde pas çalışmalarının ardından çift kale maç yaptı. Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı. Neşeli geçen idmanda ve takım arkadaşları ve 'ü sırtında taşıdı. Takım bugün son çalışmasını yaptıktan sonra kampa girecek.

GOLCÜLERE ÖZEL İLGİ
, antrenmanda golcü oyunculara özel ilgi gösterdi. Mbwana Samatta, ve ile yakından ilgilenen Belözoğlu, iç sahada yaşanan sıkıntıyı aşabilmek için gol yollarında daha etkili olmaları gerektiğini anlattı. Genç hoca, orta saha ve defans oyuncularından da golü düşünmelerini istedi.

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