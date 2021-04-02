Aziz Yıldırım yıllar sonra A Spor’a konuştu: Fenerbahçe'nin kendisiyim

Fenerbahçe'nin efsane başkanı Aziz Yıldırım, yıllar süren suskunluğunu A Spor'a bozdu. Üç yıl sonra kamera karşısına geçen eski başkan Yıldırım, A Spor Muhabiri Ahmet Selim Kul'a bomba açıklamalar yaptı. İşte Aziz Yıldırım'ın gündem yaratacak sözleri: "Üç seneye yakın bir zaman geçti. Konuşmayı düşünmüyordum. Son yaşananlardan sonar konuşma kararı aldım. Bir kere Galatasaray, Aziz Yıldırım üzerinden Fenerbahçe yönetimine savaş açma gibi bir mantık yönetiyor. Bu yanlış. Ben Fenerbahçeli değilim, ben Fenerbahçe'nin kendisiyim. Ben bu kulübe 20 sene hizmet ettim ve hizmet ederken Fenerbahçe için neler yaptığımı kamuoyu biliyor. Fenerbahçe için hapis yattım."

ZEKALARI YETMİYOR

"Böyle bir insan üzerinden Fenerbahçe'ye savaş açmak yanlıştır, aptallıktır. Beni katmak yanlıştır, katan taraf yanlış çıkar. Ben 2017'de kongre konuşmasında Beşiktaş'a verilen iki şampiyonluğun yanlış olduğunu söyledim. 1959'dan beri hesaplanınca o iki şampiyonluk araya sığmıyor. Benim zekamda olmadıkları için anlayamıyorlar. Bizim 59 öncesi şampiyonluklar için Şekip Mosturoğlu ile birlikte tespit yaptırdık. Bunlarla ilgili kamuoyu çalışmaları yaparak, hukuki dayanaklara bakarak TFF'ye başvurmak için çalışma yaptık. Fenerbahçe'nin 28 şampiyonluğu olduğunu ben 2017'de söylüyorum. Aziz Yıldırım, çıkıp ne söz söylemiş zekaları yetmiyor. Eğer şampiyon olmuşsak TFF tasdik eder. Burada ince nokta, yayın haklarını verecek mi, vermeyecek mi?"

TÜRKER ARSLAN YALANCI

"Dönemin Tahkim Kurulu Başkanı Türker Arslan'ı dinliyorum. 'Biz karar verdik' diyor. Bizim başvurumuz olmadı ki karar versin. Peki Beşiktaş'a o iki şampiyonluğu nasıl verdin? Galatasaray, Beşiktaş'ın o zamanki şampiyonluklarına neden itiraz etmedi? "Fenerbahçe daha önce müracaat etti" diyorlar. Yalan söylüyorlar yalan! Müracaat etmiş olsak 2014'ten sonra biz çalışma başlatıp, 2017'de bu konuşmayı yapar mıydım? Ben hiç bir zaman müracat etmedim. Hazırlık yaptım. Benden sonra gelen yönetim devam etti ve müracatını yaptı. Hafızaları yok. Beni aradılar, biz öyle bir şey yapmadık dedim. Galatasaray'a bakıyorum. FETÖ örgütünün yapmış olduğu, gibi benim konuşmalarımı montaj yapıp yayınlıyor. Benim bütün konuşmaları yayınlarlarsa herkes ne söylediğimi görecek."

FETÖ ONLAR İÇİN DUA ETTİ

"Benim konuşmalarımı keserek, bölerek, montajlayarak 'Aziz Yıldırım şöyle dedi, böyle dedi' diye Fenerbahçe yönetimine karşı diye yansıtmak yanlıştır. Bakın tekrar ediyorum. Ben Fenerbahçeli değilim, Fenerbahçe'nin ta kendisiyim. Herhangi bir adam değilim. Bunların bir kavgası varsa gitsinler Fenerbahçe yönetimiyle yapsınlar. Beni aralarındaki tartışmanın içine çekmesinler. Ben Fenerbahçe'nin haklı olduğu davalarda her zaman Fenerbahçe'nin yanındayım. Savunucusuyum. Bunu bir kere Galatasaray camiası kafasının içine iyi soksun. FETÖ örgütü ile ilgili bir şeyler söylüyorlar, onu söylüyorlar, bunu söylüyorlar. Kamuoyunun hepsi neyin, kimin ne olduğunu çok iyi biliyor. Zamanında kendileri şampiyon olsun diye dua eden adamın hain FETÖ Terir Örgütü'nün lideri olduğunu herkes biliyor"

ALİ KOÇ'A DA YANITIM VAR

"Yeri gelmişken Ali (Koç) Bey'e de bir cevap vereyim. Bir video dolanıyor ortalıkta. Benim FETÖ'cü hakimleri ve savcıları Fenerbahçe'ye üye yaptığımı, tavla oynadığımı söylüyor. O savcılar, polisler üye olurken Galatasaray'a da üye olan savcı ve polisler vardı. O zamanlar ortada böyle bir örgüt yoktu. Ayrıca ben kimseyle tavla falan oynamadım. Herkes konuştuklarına dikkat etsin. Ben Türkiye'de FETÖ Örgütü ile mücadele etmeye başlayan insanım. Ben ve yönetici arkadaşlarım 3 Temmuz sürecinde bu hain terör örgütüne karşı dimdik ayakta durmaya çalıştık. Fenerbahçe, Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşudur. Ben namussuzluk mu yapmışım, şike mi yapmışım? Hayır. Bunların hepsi tespitli. FETÖ Örgütü, Türkiye'nin en büyük spor kulübü üzerinden devleti ele geçirmeye çalışan bir örgüttür.

FENERBAHÇE'DEN TEŞEKKÜR MESAJI

Fenerbahçe Kulübü, eski başkan Aziz Yıldırım'ın A Spor'da yayınlanan ve gündem yaratan özel röportajının ardından bir teşekkür açıklaması yayınladı. Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: "Bugün bir televizyon kanalına bağlanarak Fenerbahçe'mizin 1959 öncesi şampiyonluklar konusunda başlattığı haklı mücadelesinde yanımızda olan, Fenerbahçe'ye desteğini ortaya koyan Sayın Başkan Aziz Yıldırım'a teşekkür ediyoruz."

ŞİKE TESCİLLENDİ

"2016 yılında bir maçtan sonra açıklama yaptım. 'Bu ülkeye şikeyi sokan takım Galatasaray'dır' dedim. Beni mahkemeye verdiler. Üç farklı mahkeme de davayla ilgili kararını açıkladı. Benim söylediklerimde bir suç unsuru olmadığı kararı alındı.'Bu sözlerde bir suç yok. Yani Galatasaray'ın şike yaptığı burada tescilleniyor. Deliller burada, ben bir şeylere karışmadım ama Galatasaray karışmış."

BÖLÜNMESİNLER!

Yıllar süren suskunluğunu A Spor'a verdiği özel röportajla bozan Fenerbahçe'nin efsane başkanı Aziz Yıldırım, taraftara da seslendi. Yıldırım, "Fenerbahçeliler'den bir ricam var. Bölünmesinler, birlik-beraberlik içinde olmaya devam etsinler. Kötü günler yaşanabilir, bunlar gelip geçecektir. Kötü günler aşılır. Kulübü idare edenlere de bir kaç sözüm var. Bu kulübü hak ettiği, layık olduğu yere akıllı strateji uygulayarak götürmeliler" dedi.

CENGİZ'E MESAJ"

Bugün Galatasaray TV'yi izlerken Galatasaray adına utandım. FETÖ gibi montajlayarak vermişler. Ben, Mustafa Cengiz'in söylediği gibi hiçbir olaya karışmadım. Allaha şükür şerefli bir insanım. Kimseye de şerefsizlik yapmadım."

VARLIKLARA BAKILSIN!

Mali Kongrede de konuşacağını belirten Yıldırım, "Sürekli borçtan bahsediliyor. Ben ne borç, ne mal varlığı bıraktım? Herkes borçtan bahsediyor, varlıklar konuşulmuyor. O paraları başka türlü mü harcasaydık" diye konuştu.