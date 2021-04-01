Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den Aziz Yıldırım'a teşekkür

Son dakika spor haberi: 'den 'a teşekkür

Son dakika haberi: Eski Fenerbahçe Başkanı sarı-lacivertli kulüp gündemine dair flaş açıklamalarda bulunmuştu. Fenerbahçe resmi sitesinden yaptığı açıklama ile Yıldırım'a teşekkür etti.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Nisan 2021 Perşembe 23:38 Güncelleme Tarihi: 01 Nisan 2021 Perşembe 23:46
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den Aziz Yıldırım'a teşekkür

Kulübü, sarı-lacivertli kulübün eski başkanı 'ın yaptığı açıklamaların ardından flaş bir hamlede bulundu.

Ali Koç yönetimindeki sarı-lacivertli kulüp, Aziz Yıldırım'a teşekkür mesajı yayımladı.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA:

Bugün bir televizyon kanalına bağlanarak Fenerbahçe'mizin 1959 öncesi şampiyonluklar konusunda başlattığı haklı mücadelesinde yanımızda olan, Fenerbahçe'ye desteğini ortaya koyan Sayın Başkan Aziz Yıldırım'a teşekkür ediyoruz.

Bununla birlikte; Sayın Başkan Aziz Yıldırım, bu önemli açıklamalarında 1998-2018 yılları arasında kulübümüzde başkanlık yaptığı dönemde Kulübümüzün 'na, Kurullarına ve hiçbir kuruma bu konu ile ilgili bir başvurusu olmadığını bir kez daha vurgulamış ve yalanlarla kamuoyunu meşgul edenlerin karşısında gerçekleri ortaya koymuştur.

olarak bu süreçte ilgililere ve tüm kamuoyuna çağrımız; ülkemizin, Türk futbolunun tarihinin, kulüplerin emeklerinin, efsanelerimizin izlerinin, birileri istiyor diye gerçek dışı sebeplerle yok sayılmasının önüne geçilmesi adına gereken iradenin ortaya konmasıdır.

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