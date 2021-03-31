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Son dakika spor haberi: Yeni teknik direktörü böyle duyurdu! "'ye hazırlanıyor"

Son dakika haberi: 'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'de gelecek sezon takımın başına kimin geçeceği büyük merak konusu olmaya devam ediyor. Genel Yayın Yönetmeni , sarı-lacivertlilerin başına geçecek ismi açıkladı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mart 2021 Çarşamba 21:18
Son dakika spor haberi: Yeni teknik direktörü böyle duyurdu! "Fenerbahçe'ye hazırlanıyor"

'de şampiyonluk mücadelesi veren 'de Erol Bulut ile yollar ayrılmıştı.

Son dakika spor haberi: Yeni teknik direktörü böyle duyurdu! "Fenerbahçe'ye hazırlanıyor"

Sarı-lacivertliler sezon sonuna kadar takımın başında Emre Belözoğlu'nun olacağını açıkladı.

Son dakika spor haberi: Yeni teknik direktörü böyle duyurdu! "Fenerbahçe'ye hazırlanıyor"

'yi yeni sezonda hangi ismin çalıştıracağı ise merak konusu olmaya devam ediyor.

Son dakika spor haberi: Yeni teknik direktörü böyle duyurdu! "Fenerbahçe'ye hazırlanıyor"

BELÖZOĞLU'NUN YARDIMCISI ERDİNÇ SÖZER

Kulübü, antrenör Erdinç Sözer'in teknik sorumlu Emre Belözoğlu'nun yardımcısı olarak görev yapacağını açıkladı.

Son dakika spor haberi: Yeni teknik direktörü böyle duyurdu! "Fenerbahçe'ye hazırlanıyor"

Yardımcı antrenör olarak Futbol A Takımımızın teknik heyetine dahil edilen Erdinç Sözer'i idman öncesi oyunculara tanıtan Teknik Sorumlu Emre Belözoğlu, "Erdinç hocam aramıza katıldı. Bundesliga ve Almanya'nın diğer liglerinde de yıllarca görev yapmış ve Türkiye'de de bir dönem 'de bizlerle beraber olmuştu.

Son dakika spor haberi: Yeni teknik direktörü böyle duyurdu! "Fenerbahçe'ye hazırlanıyor"

Tecrübeli ve bize çok faydasının olacağına inanıyorum. Ailemize hoş geldin" ifadelerini kullandı.

Son dakika spor haberi: Yeni teknik direktörü böyle duyurdu! "Fenerbahçe'ye hazırlanıyor"

"HER ŞEYİMİ VERMEK İSTİYORUM"

Yardımcı antrenör Erdinç Sözer de, "Bu imkanı bulduğum için teşekkürler. Emre'ye yardımcı olmak, kalan haftalarda da 'ye her şeyimi vermek istiyorum.

Son dakika spor haberi: Yeni teknik direktörü böyle duyurdu! "Fenerbahçe'ye hazırlanıyor"

Çok zamanımız yok. Ligin kalan sürecinde elimizden geleni yapmalıyız. İnşallah beraber başarılı olacağız.

Son dakika spor haberi: Yeni teknik direktörü böyle duyurdu! "Fenerbahçe'ye hazırlanıyor"

İstekli bir şekilde bugün güzel bir idman yapalım. Güzel bir başlangıç dileğiyle" ifadelerini kullandı.

Son dakika spor haberi: Yeni teknik direktörü böyle duyurdu! "Fenerbahçe'ye hazırlanıyor"

BRUNO LABBADIA DETAYI DİKKAT ÇEKMİŞTİ

, teknik sorumlu Emre Belözoğlu'nun yardımcılığına uzun yıllar Almanya'da çalışan Erdinç Sözer'i getirdi.

Son dakika spor haberi: Yeni teknik direktörü böyle duyurdu! "Fenerbahçe'ye hazırlanıyor"

Erdinç Sözer'in kariyeri boyunca sadece teknik direktör Bruno Labbadia ile çalışmış olması dikkat çekti.

Son dakika spor haberi: Yeni teknik direktörü böyle duyurdu! "Fenerbahçe'ye hazırlanıyor"

"LABBADIA FENERBAHÇE'YE HAZIRLANIYOR"

Fotomaç Genel Yayın Yönetmeni da bu detaya dikkat çekti ve Erdinç Sözer'in 2011 yılına yaptığı açıklamaya vurgu yaptı.

Son dakika spor haberi: Yeni teknik direktörü böyle duyurdu! "Fenerbahçe'ye hazırlanıyor"

Uzundurukan Sözer'in, "Uzun vadeli hedefim benim belli. Bir gün Labbadia ile birlikte İstanbul'da çalışmak istiyorum" ifadelerini kullandığını söyledi.

Son dakika spor haberi: Yeni teknik direktörü böyle duyurdu! "Fenerbahçe'ye hazırlanıyor"

Uzundurukan ayrıca Bruno Labbadia'nın yeni sezonda 'nin teknik direktörü olabileceğini duyurdu.

Son dakika spor haberi: Yeni teknik direktörü böyle duyurdu! "Fenerbahçe'ye hazırlanıyor"

Uzundurukan Erdinç Sözer'in Labaddia için hazırlık yaptığını da söyledi.

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