Son dakika spor haberi: Yeni teknik direktörü böyle duyurdu! "Fenerbahçe'ye hazırlanıyor"

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'de Erol Bulut ile yollar ayrılmıştı.
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'de Erol Bulut ile yollar ayrılmıştı.
Sarı-lacivertliler sezon sonuna kadar takımın başında Emre Belözoğlu'nun olacağını açıkladı.
Fenerbahçe'yi yeni sezonda hangi ismin çalıştıracağı ise merak konusu olmaya devam ediyor.
BELÖZOĞLU'NUN YARDIMCISI ERDİNÇ SÖZER
Fenerbahçe Kulübü, antrenör Erdinç Sözer'in teknik sorumlu Emre Belözoğlu'nun yardımcısı olarak görev yapacağını açıkladı.
Yardımcı antrenör olarak Futbol A Takımımızın teknik heyetine dahil edilen Erdinç Sözer'i idman öncesi oyunculara tanıtan Teknik Sorumlu Emre Belözoğlu, "Erdinç hocam aramıza katıldı. Bundesliga ve Almanya'nın diğer liglerinde de yıllarca görev yapmış ve Türkiye'de de bir dönem Fenerbahçe'de bizlerle beraber olmuştu.
Tecrübeli ve bize çok faydasının olacağına inanıyorum. Ailemize hoş geldin" ifadelerini kullandı.
"HER ŞEYİMİ VERMEK İSTİYORUM"
Yardımcı antrenör Erdinç Sözer de, "Bu imkanı bulduğum için teşekkürler. Emre'ye yardımcı olmak, kalan haftalarda da Fenerbahçe'ye her şeyimi vermek istiyorum.
Çok zamanımız yok. Ligin kalan sürecinde elimizden geleni yapmalıyız. İnşallah beraber başarılı olacağız.
İstekli bir şekilde bugün güzel bir idman yapalım. Güzel bir başlangıç dileğiyle" ifadelerini kullandı.
BRUNO LABBADIA DETAYI DİKKAT ÇEKMİŞTİ
Fenerbahçe, teknik sorumlu Emre Belözoğlu'nun yardımcılığına uzun yıllar Almanya'da çalışan Erdinç Sözer'i getirdi.
Erdinç Sözer'in kariyeri boyunca sadece teknik direktör Bruno Labbadia ile çalışmış olması dikkat çekti.
"LABBADIA FENERBAHÇE'YE HAZIRLANIYOR"
Fotomaç Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan da bu detaya dikkat çekti ve Erdinç Sözer'in 2011 yılına yaptığı açıklamaya vurgu yaptı.
Uzundurukan Sözer'in, "Uzun vadeli hedefim benim belli. Bir gün Labbadia ile birlikte İstanbul'da çalışmak istiyorum" ifadelerini kullandığını söyledi.
Uzundurukan ayrıca Bruno Labbadia'nın yeni sezonda Fenerbahçe'nin teknik direktörü olabileceğini duyurdu.
Uzundurukan Erdinç Sözer'in Labaddia için hazırlık yaptığını da söyledi.