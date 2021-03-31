Son dakika spor haberi: Yeni teknik direktörü böyle duyurdu! "Fenerbahçe'ye hazırlanıyor"

Yardımcı antrenör olarak Futbol A Takımımızın teknik heyetine dahil edilen Erdinç Sözer'i idman öncesi oyunculara tanıtan Teknik Sorumlu Emre Belözoğlu, "Erdinç hocam aramıza katıldı. Bundesliga ve Almanya'nın diğer liglerinde de yıllarca görev yapmış ve Türkiye'de de bir dönem Fenerbahçe'de bizlerle beraber olmuştu.