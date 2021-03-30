Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin yıldızı Ozan Tufan için dünya devi devrede!

Son dakika spor haberi: 'nin yıldızı için dünya devi devrede!

Son dakika haberi: A Milli Futbol Takım'ımızın karşısında 3-0 galip geldiği maçta 2 gol atma başarısı gösteren 'ın talipleri gün geçtikçe artıyor. ekipleri ve 'nin ardından dünya devi devreye girdi. basını Ozan Tufan için istenen rakamı da duyurdu. İşte son gelişmeler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mart 2021 Salı 18:16 Güncelleme Tarihi: 30 Mart 2021 Salı 18:49
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin yıldızı Ozan Tufan için dünya devi devrede!

'nin başarılı futbolcusu , milli takımda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin yıldızı Ozan Tufan için dünya devi devrede!

maçında attığı 2 golle galibiyetin mimarlarından olan Ozan için transfer iddialarının da ardı arkası kesilmiyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin yıldızı Ozan Tufan için dünya devi devrede!

Sezon sonunda 'den ayrılması beklenen için ekipleri sıraya girdi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin yıldızı Ozan Tufan için dünya devi devrede!

'ın yakın takibinde olan milli futbolcu için daha sonra iddiaları gündeme gelmişti.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin yıldızı Ozan Tufan için dünya devi devrede!

Ozan için şimdi de dünya devi devreye girdi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin yıldızı Ozan Tufan için dünya devi devrede!

"PREMIER LİG'DE OYNAMAK İSTERİM"

Milli takımın Letonya ile oynayacağı karşılaşma öncesinde basın toplantısında konuşan Ozan, "Hocamın dediği gibi daha yeni başlıyoruz. Önümüzde Avrupa Şampiyonası var. Çok önemli bir turnuvamız var.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin yıldızı Ozan Tufan için dünya devi devrede!

Tabii ki her futbolcunun olduğu gibi benim de hayalim yurt dışında kendimi gösterebilmek, orada ülkemi temsil edebilmek.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin yıldızı Ozan Tufan için dünya devi devrede!

Oynamak istediğim yer … Orada kendimi görmek istiyorum. İnşallah bu da en kısa sürede gerçekleşir" diye konuşmuştu.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin yıldızı Ozan Tufan için dünya devi devrede!

LIVERPOOL DEVREYE GİRDİ

Başarılı performansıyla ve 'nin transfer listesine giren için Liverpool da devreye girdi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin yıldızı Ozan Tufan için dünya devi devrede!

The Sun'ın haberine göre Jürgen Klopp'un Ozan'ı izlemek için heyet gönderdiği yazıldı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin yıldızı Ozan Tufan için dünya devi devrede!

OZAN İÇİN SERVET

Haberde için 13 milyon Sterlin (15 milyon Euro) istediğini yazdı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin yıldızı Ozan Tufan için dünya devi devrede!

Ayrıca haberde Liverpool'un ilk kez Ozan için devreye girmediğini 5 yıl önce de milli futbolcuyu transfer etmek istedikleri iddia edildi.

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