Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin yıldızı Ozan Tufan için dünya devi devrede!

Crystal Palace 'ın yakın takibinde olan milli futbolcu için daha sonra Leicester City iddiaları gündeme gelmişti.

"PREMIER LİG'DE OYNAMAK İSTERİM"

Milli takımın Letonya ile oynayacağı karşılaşma öncesinde basın toplantısında konuşan Ozan, "Hocamın dediği gibi daha yeni başlıyoruz. Önümüzde Avrupa Şampiyonası var. Çok önemli bir turnuvamız var.