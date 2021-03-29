Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: İşte Fenerbahçe'nin yeni hocası! Yönetim 4 kriter belirledi

Son dakika spor haberi: İşte 'nin yeni hocası! Yönetim 4 kriter belirledi

Son dakika spor haberi: Teknik direktör ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına sezon sonuna kadar Emre Belözolunu getiren 'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı lacivertlilerin 4 hoca adayını 4 kriterle belirlediği ortaya çıktı. Yeni teknik adam o 4 özelliklerde bir isim olacak. İşte tüm detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2021 Pazar 23:46
Son dakika spor haberi: İşte Fenerbahçe'nin yeni hocası! Yönetim 4 kriter belirledi

ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına sezon sonuna kadar Emre Belözoğlu'nu getiren yönetimi, takımı gelecek sezon çalıştıracak teknik adamın seçiminde ince eleyip sık dokuyor.

Son dakika spor haberi: İşte Fenerbahçe'nin yeni hocası! Yönetim 4 kriter belirledi

Takvim'in haberine göre; Sarı-Lacivertli yönetim teknik direktörlük için Löw, Sarri, Dalic ve Gallardo isimleri üzerinde dururken, tercihini 4 ana kritere göre belirleyecek.

Son dakika spor haberi: İşte Fenerbahçe'nin yeni hocası! Yönetim 4 kriter belirledi

KARİZMASINI HİSSETTİRCEK

'nin yeni hocası öncelikle kariyerli ve tecrübeli bir isim olacak. Bunun yanında futbolcular üzerinde ağırlığı olan bir karizmaya sahip olması isteniyor.

Son dakika spor haberi: İşte Fenerbahçe'nin yeni hocası! Yönetim 4 kriter belirledi

Fenerli kurmayların belirlediği 3. kritere göre de medya ile iyi iletişim kurabilme becerisi olacak.

Son dakika spor haberi: İşte Fenerbahçe'nin yeni hocası! Yönetim 4 kriter belirledi

HÜCUM FUTBOLUNA DÖNÜLECEK

Son kriter ise teknik adamın futbol anlayışı olacak. Yönetim, kulübün genlerine uygun olarak hücum futbolu oynatacak, rakibe baskıyı her an hissettirecek bir futbol oynatacak hocanın peşinde.

Son dakika spor haberi: İşte Fenerbahçe'nin yeni hocası! Yönetim 4 kriter belirledi

Sarı-Lacivertli yönetim, belirlediği bu 4 kriterde kesinlikle taviz vermeyecek.

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