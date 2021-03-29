Son dakika spor haberi: İşte Fenerbahçe'nin yeni hocası! Yönetim 4 kriter belirledi

Erol Bulut ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına sezon sonuna kadar Emre Belözoğlu'nu getiren Fenerbahçe yönetimi, takımı gelecek sezon çalıştıracak teknik adamın seçiminde ince eleyip sık dokuyor.

Takvim'in haberine göre; Sarı-Lacivertli yönetim teknik direktörlük için Löw, Sarri, Dalic ve Gallardo isimleri üzerinde dururken, tercihini 4 ana kritere göre belirleyecek.

KARİZMASINI HİSSETTİRCEK



Fenerbahçe'nin yeni hocası öncelikle kariyerli ve tecrübeli bir isim olacak. Bunun yanında futbolcular üzerinde ağırlığı olan bir karizmaya sahip olması isteniyor.