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'de ekibini kurdu!

Spor Toto 'in 32. haftasında ile karşılaşacak olan 'de hazırlıklar sürüyor. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör da ekibini kurdu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2021 Pazar 15:40
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu ekibini kurdu!

'de teknik sorumlu olarak göreve getirilen , sağlam bir ekip kurarak başarılı ve kalıcı olmak istiyor.

'de bu sezon teknik direktör 'la istikrarlı bir görüntü çizemeyen Fenerbahçe, milli arada kan değişimine gitti. Sportif direktör Emre Belözoğlu, Erol Bulut ayrılığının ardından kolları sıvayarak teknik sorumluluk görevini üstlendi. Sezonun geri kalan bölümünde takımın başında teknik sorumlu olarak görev alacak Emre Belözoğlu'nun hedefi ise; sarı-lacivertli ekipte kalıcı olmak. Başarılı bir ekip kurmak isteyen Belözoğlu, sezonu en iyi yerde bitirip önümüzdeki sezona odaklanmak istiyor.

Emre Belözoğlu ile birlikte idari koordinatör de sahaya inerken, ile de görevlerine devam edecek. Analist , bireysel performans uzmanı 'ın yanı sıra Erol Bulut'tan özel izin alınan kaleci antrenörü ekipte yeralmaya devam edecek. Bu isimlerin haricinde de ekibe önemli isimler kazandıracak olan Emre Belözoğlu, yoluna güçlü bir şekilde devam edecek.

TAHİR KARAPINAR ALTYAPIDA DEVAM EDECEK

Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon 'ın ayrılmasının ardından göreve getirilen teknik direktör , daha sonraki süreçte altyapıda görevlendirilmişti. Erol Bulut'un gidişi ile pro-lisansı bulunan ve ilk akla gelen isim olan Tahir Karapınar, altyapıdaki görevine devam edecek. Ekibe pro-lisans sahibi başka bir isim getirmeyi düşünen Emre Belözoğlu, kontrolü de bu şekilde tamamen elinde bulunduracak.

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