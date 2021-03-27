Haberler Fenerbahçe Berke Özer'in dedesi hayatını kaybetti

'in dedesi hayatını kaybetti

Milli futbolcu 'in dedesi hayatını kaybetti. 'den kiralık olarak 'da forma giyen genç file bekçisi Berke Özer'in dedesi Nihat Yurtseven, vefat etti. 'nun () resmi sitesinden de merhum Yurtseven için bir mesaj yayımlandı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mart 2021 Cumartesi 16:13
Berke Özer'in dedesi hayatını kaybetti

Milli futbolcu 'in dedesi hayatını kaybetti. 'den kiralık olarak 'da forma giyen genç file bekçisi Berke Özer'in dedesi Nihat Yurtseven, vefat etti. 'nun () resmi sitesinden de merhum Yurtseven için bir mesaj yayımlandı.
Paylaşılan mesajda, "Milli futbolcumuz Berke Özer'in dedesi Nihat Yurtseven'in vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Nihat Yurtseven'e Allah'tan rahmet; Berke Özer, ailesi, yakınları ve sevenlerine başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.

SON DAKİKA