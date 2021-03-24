Son dakika transfer haberleri | Hatayspor'dan Fenerbahçe açıklaması! İrfan Can Kahveci ve Boupendza...

Ben Boupendza'nın ilk antrenmanını Erzurum maçında izleme şansı buldum. O zaman ilk antrenmanında gördüğümde 'Tank gibi adam' demiş ve gelecekte Türkiye'nin en iyi futbolcusu olacak demiştim. Şimdi ise Boupendza demiyoruz 'Golpendza' diyoruz. Bu oyuncu risk alınarak alındı. Keza Traore de Monaco'da tutunamamış bir oyuncuydu, biz yine risk alarak bu oyuncuyu takımımıza kattık. Biz en başında şunu söyledik. Hatayspor'un şöhretli oyuncu ve hoca ile işi olmaz, şöhreti Hatayspor yaratır. Bizim, doymuş, futbol hayatı sona ermeye yakın olan oyuncularla işimiz olmaz. Bize gelen futbolcu, futbola aç olacak. Hedefimiz bu tarz oyuncular ve hocalarla yola çıkmak.
Boupendza-Krasnodar işi herkes için sürpriz olmuştu. Son anda iptal oldu transfer. Hatayspor neden sezon sonunu beklemedi? Piyasası yükselir, talipleri artar düşüncesi oluşmuştu...
Kar zarar mantığıyla bakarsak, Boupendza'nın devre arasından sonra Krasnodar ile yapmış olduğu atraksyon Hatayspor'a kar mı zarar mı getirdi? Buradan bakacak olursak kar getirdiğini şuradan anlayabiliriz; 350 bin Euro değerine sahip oyuncu, şu an transfer marketlerinde 7 milyon Euro olarak listeleniyor. Oyuncu 8 milyon 500 bin Euroluk teklifi de gördü. Bu en azından oyuncunun tavan fiyatının ortaya çıkmasına imkan tanıdı, bu birinci kar oldu. İkincisi, dünya takımları bu oyuncu için yarıştı. Üçüncüsü ise Hatay hem şehir hem de takım olarak Türkiye'nin gündemine geldi. Burada bir zarar yok. Oyuncu da bundan etkilenmedi ve bize 'Hatay'da kalmak istiyorum, size 10 milyon Euro kazandıracağım' dedi. Biz daha ne diyelim, oyuncu Hatay'dan gitmek istemiyor.
Biz bu oyuncudan iyi bir para alacaktık, kendisi de iyi bir meblağ kazanacaktı. Bizim önemli olan futbolcunun mutluluğu ve geleceği. Futbolcu gitmek istemiyorsa bizim bunu sorgulama durumumuz yok. Biz bu durumu, karşı takıma ayıp olmaması için 'Krasnodar'a gitmek istemiyor' şeklinde değil, 'Hatay'da kalmak istiyor' diye duyurduk. Biz de bu durum karşısında oyuncuya saygı duyduk.
İngiliz basını Boupendza için 7 Premier Lig takımının devrede olduğunu yazdı. Hatta vatandaşı Aubameyang'ın da transfer için uğraştığı yazıldı. Sizin hissiyatınız nedir, gelecek sezon oyuncuyu nerede görüyorsunuz, Boupendza bu konuda ne düşünüyor. Hatta siz de Fenerbahçe olasılığının ön planda olacağını dile getirmiştiniz.