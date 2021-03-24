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Son dakika spor haberi: 'de Lemos için kulüp aranıyor!

Son dakika haberleri... 'de istikrarsız sonuçlar alan Fenerbahçe'de, gelecek sezon öncesi transfer çalışmaları başladı. Sarı-lacivertlilerde gönderilecek isimler de netleşiyor. Fenerbahçe'nin istediği verimi alamadığı Lemos'la yollar ayrılacak. ( haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mart 2021 Çarşamba 09:15
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Lemos için kulüp aranıyor!

'de bu sezon yapılan flaş transferlere rağmen istediği sonuçları alamayan 'de sezon sonu yaprak dökümü yaşanabilir.

Fenerbahçe'de beklenen performansı sergilemekten uzak kalan ve pazar gecesi oynanan derbisinde de kadroya alınmayan Uruguaylı stoper Lemos gelecek sezon kadroda düşünülmüyor. Takvim'in haberine göre Lemos'a hem hem de Süper Lig'den kulüp bakıldığı öğrenildi.

25 yaşındaki stoper, sezon başında 'tan Fenerbahçe'ye 1.5 milyon euro karşılığında transfer olmuştu.

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