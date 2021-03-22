Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de derbi sonrası bilet kesildi! 3 isim gidiyor

Fenerbahçe'de Thiam'dan sonra en çok gol atan forvet 5 kez ağları havalandıran Valencia olurken Samatta ve Cisse, 4 golle takip etti. Sinan Gümüş ise 2 gol üretebildi.

AYRILIKLAR KAPIDA Hürriyet'in haberine göre; Sarı lacivertliler, yeterli verimi alamadığı Cisse ve kiralık olarak Karagümrük'e gönderdiği Kemal Ademi ile sezon sonunda yolları ayırmayı düşünürken Samatta'ya da değerinde bir teklif gelmesi durumunda değerlendirmeye alacak.