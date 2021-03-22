Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de derbi sonrası bilet kesildi! 3 isim gidiyor

Son dakika spor haberi: 'de derbi sonrası bilet kesildi! 3 isim gidiyor

Son dakika spor haberi: 'de şampiyonluk kupasını kaldırmak isteyen ancak inişli çıkışlı bir grafik sergileyen 'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Son olarak dev derbide ile deplasmanda 1-1 berabere kalan sarı lacivertlilerde verim alınmayan oyuncular için karar verildi. , sezon sonu 3 oyuncu ile yollarını ayırma kararı aldı. İşte o isimler ve tüm detaylar... | Son dakika haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mart 2021 Pazartesi 22:25
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de derbi sonrası bilet kesildi! 3 isim gidiyor

2020-21 sezonunda toplam 22 transfere imza atan 'de golcüler performanslarıyla sınıfta kaldı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de derbi sonrası bilet kesildi! 3 isim gidiyor

Büyük umutlarla transfer edilen Samatta, Valencia, Cisse gibi golcülerden istediği verimi alamayan sarı lacivertliler, ligde 1 maç eksiği bulunan lider 'ın 5 puan gerisinde 3. sırada yer aldı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de derbi sonrası bilet kesildi! 3 isim gidiyor

Süper Lig'de attığı 54 golün 20'si farklı oyunculardan gelirken 5 forvetten yalnızca 21 gollük katkı alabilen 'de gol sıkıntısı göze çarpıyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de derbi sonrası bilet kesildi! 3 isim gidiyor

Ligde 64 puan ve attığı 63 golle zirvede bulunan 'la; 61 puan, 61 golle ikinci sırada yer alan Galatasaray'ın gerisinde yer alan sarı lacivertlilerde golcülerin performansı tartışılmaya devam ediyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de derbi sonrası bilet kesildi! 3 isim gidiyor

ABOU VE LARIN, FENERBAHÇELİ 5 GOLCÜYÜ GERİDE BIRAKTI

'ta Vincent Aboubakar ve Cyle Larin ikilisinden toplamda 29 gollük katkı gelirken 'de 5 forvet toplamda 21 kez ağları sarsabildi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de derbi sonrası bilet kesildi! 3 isim gidiyor

Sarı lacivertlilerde en büyük hayal kırıklığını sezon başında Aston Villa'dan kiralanan ancak sezon sonunda 6 milyon avro bonservis ücretiyle bonservisi alınacak olan Samatta yaratırken en skorer forvet ligde attığı 6 golle Mame Thiam.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de derbi sonrası bilet kesildi! 3 isim gidiyor

'de Thiam'dan sonra en çok gol atan forvet 5 kez ağları havalandıran Valencia olurken Samatta ve Cisse, 4 golle takip etti. Sinan Gümüş ise 2 gol üretebildi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de derbi sonrası bilet kesildi! 3 isim gidiyor

AYRILIKLAR KAPIDA

Hürriyet'in haberine göre; Sarı lacivertliler, yeterli verimi alamadığı Cisse ve kiralık olarak Karagümrük'e gönderdiği Kemal Ademi ile sezon sonunda yolları ayırmayı düşünürken Samatta'ya da değerinde bir teklif gelmesi durumunda değerlendirmeye alacak.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de derbi sonrası bilet kesildi! 3 isim gidiyor

BOUPENDZA, FENERBAHÇE'NİN GOLCÜLERİNE TAŞ ÇIKARDI

Hatayspor'un golcü oyuncusu Aaron Boupendza ise attığı 18 golle sarı lacivertli forvetlere taş çıkardı. 26 Süper Lig maçına çıkan Boupendza, 18 kez ağları sarsarken her 93 dakikada bir gol atma başarısı gösterdi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de derbi sonrası bilet kesildi! 3 isim gidiyor

FENERBAHÇE'DE GOLCÜLERİN İSTATİSTİKLERİ (SÜPER LİG)

Mame Thiam: 25 maç; 6 gol, 4 asist

Enner Valencia: 24 maç; 5 gol, 2 asist

Papiss Cisse: 21 maç; 4 gol, 1 asist

Mbwana Samatta: 23 maç; 4 gol

Sinan Gümüş: 13 maç; 2 gol, 1 asist

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de derbi sonrası bilet kesildi! 3 isim gidiyor

ABOU VE LARIN'İN İSTATİSTİKLERİ

Vincent Aboubakar: 25 maç; 15 gol, 5 asist

Cyle Larin: 28 maç; 14 gol, 4 asist

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