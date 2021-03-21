Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de flaş Gökhan Gönül kararı! Beşiktaş maçında...

Son dakika spor haberi: 'de flaş kararı! maçında...

Son dakika haberi: 'in 31. haftasında Fenerbahçe deplasmanda ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler zorlu karşılaşmada rakibini mağlup edip şampiyonluk yarışından kopmak istemiyor. Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan 'ün ise durumu merak konusu... İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mart 2021 Pazar 11:07
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de flaş Gökhan Gönül kararı! Beşiktaş maçında...

, Süper Lig'in 31. haftasındaki derbide deplasmanda ile karşılaşacak. Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek. Mücadelede Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de flaş Gökhan Gönül kararı! Beşiktaş maçında...

Ligde oynadığı son karşılaşmada sahasında Gençlerbirliği'ne yenilen sarı-lacivertliler, derbiyi kazanarak zirve yarışına tutunmak istiyor. , haftaya lider 'ın 5 puan gerisinde 58 puanla 3. sırada giriyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de flaş Gökhan Gönül kararı! Beşiktaş maçında...

FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK

, derbisine 3 oyuncusundan yoksun çıkacak. Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Sadık Çiftpınar ve Mesut Özil'in yanı sıra Diego Perotti kadroda yer almayacak.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de flaş Gökhan Gönül kararı! Beşiktaş maçında...

Bu oyuncuların yanı sıra Gençlerbirliği müsabakasında sakatlanan 'ün durumu belirsizliğini koruyor. maçı hazırlıkları kapsamında gerçekleştirilen son idmanın bir bölümünde takımla bir bölümünde ise bireysel çalışan Gökhan'ın durumuna maç saatinde karar verilecek.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de flaş Gökhan Gönül kararı! Beşiktaş maçında...

4 OYUNCU SINIRDA

'de 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.Sarı-lacivertli ekipte Marcel Tisserand, İrfan Can Kahveci, Caner Erkin ve Sinan Gümüş, yarın sarı kart görmeleri halinde Yukatel Denizlispor'a karşı forma giyemeyecek.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de flaş Gökhan Gönül kararı! Beşiktaş maçında...

FENERBAHÇE DEPLASMANDA KAZANIYOR

, bu sezon rakiplerine konuk olduğu müsabakalarda iç sahanın aksine başarılı bir grafik çiziyor.Sarı-lacivertliler, sezonun geride kalan bölümünde deplasmanda en fazla puan toplayan takım olarak dikkati çekiyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de flaş Gökhan Gönül kararı! Beşiktaş maçında...

Deplasmanda çıktığı 14 maçta 11 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertliler, şu ana kadar hanesine yazdırdığı 58 puanın 35'ini dış sahada elde etti. , dış sahada oynadığı 6 müsabakada rakip takımların gol bulmasına izin vermedi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de flaş Gökhan Gönül kararı! Beşiktaş maçında...

Sahasında yaşadığı 6 mağlubiyete karşın konuk takım unvanıyla çıktığı maçlarda başarılı sonuçlar alan , şampiyonluk yolunda kritik öneme sahip derbisinde de bu performansını sürdürmeyi hedefliyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de flaş Gökhan Gönül kararı! Beşiktaş maçında...

GÖKHAN'IN DURUMU MAÇ SAATİNDE BELLİ OLACAK

Takımla çalışmalara başlayan 'ün durumu maç saatinde belli olacak.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de flaş Gökhan Gönül kararı! Beşiktaş maçında...

Tecrübeli isim riske edilmezse sağ bekte Nazım Sangare yer alacak.

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