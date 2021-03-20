Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Diego Perotti İstanbul'a geliyor! İşte dönüş tarihi

Son dakika spor haberleri: 'de 'a geliyor! İşte dönüş tarihi

'nin Arjantinli yıldızı yaşadığı sakatlık sonrası ameliyat olmuştu. Bir süredir bireysel olarak çalışmalarını sürdüren 32 yaşındaki hücum oyuncusunun önümüzdeki hafta 'da olması bekleniyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2021 Cumartesi 23:22 Güncelleme Tarihi: 20 Mart 2021 Cumartesi 23:23
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Diego Perotti İstanbul'a geliyor! İşte dönüş tarihi

'nin sezonun ilk yarısında ile karşı karşıya geldiği derbide sakatlanan , ameliyat ve tedavisinin ardından geri dönüyor.

ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA İSTANBUL'DA OLMASI BEKLENİYOR!
Arjantinli futbolcunun önümüzdeki hafta 'da olması bekleniyor. 32 yaşındaki futbolcunun tedavisi İstanbul'da devam edecek ve çalışmalarını da burada sürdürecek.


ekibi 'dan bonservis ödenmeden transfer edilen Perotti, sarı-lacivertli formayla çıktığı 4 maçta 3 gol atma başarısı gösterdi. Perotti'nin Fenerbahçe ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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