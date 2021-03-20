Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Diego Perotti İstanbul'a geliyor! İşte dönüş tarihi

Fenerbahçe'nin sezonun ilk yarısında Beşiktaş ile karşı karşıya geldiği derbide sakatlanan Diego Perotti, ameliyat ve tedavisinin ardından geri dönüyor.

ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA İSTANBUL'DA OLMASI BEKLENİYOR!

Arjantinli futbolcunun önümüzdeki hafta İstanbul'da olması bekleniyor. 32 yaşındaki futbolcunun tedavisi İstanbul'da devam edecek ve çalışmalarını da burada sürdürecek.



Serie A ekibi Roma'dan bonservis ödenmeden transfer edilen Perotti, sarı-lacivertli formayla çıktığı 4 maçta 3 gol atma başarısı gösterdi. Perotti'nin Fenerbahçe ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.