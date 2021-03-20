Haberler Fenerbahçe Son dakika Fenerbahçe haberleri: Mert Hakan Yandaş'ın transferi için geldiler! İşte o 2 kulüp

Son dakika haberleri: 'ın transferi için geldiler! İşte o 2 kulüp

'de son haftalarda gösterdiği performansla dikkat çeken , kulüplerinin radarına girdi. 26 yaşındaki futbolcu için 2 kulübünün 'a geldiği ve 'ta oynanacak olan derbisini izleyeceği belirtildi. İşte o 2 kulüp ve detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2021 Cumartesi 20:10
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Mert Hakan Yandaş'ın transferi için geldiler! İşte o 2 kulüp

, yaz transfer döneminde Galatasaray ile girdiği transfer yarışını kazanmıştı ve 'a imzayı attırdı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Mert Hakan Yandaş'ın transferi için geldiler! İşte o 2 kulüp

İlk haftalarda istediği performansı gösteremeyen 26 yaşındaki futbolcu son zamanlarda formunu yukarı çekti.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Mert Hakan Yandaş'ın transferi için geldiler! İşte o 2 kulüp

Antrenmanlarda ekstra çalışmalar yapan , hocası Erol Bulut'a derbisine hazır olduğu mesajını verdi.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Mert Hakan Yandaş'ın transferi için geldiler! İşte o 2 kulüp

için son derece kritik olan derbi öncesi Mert Hakan'la ilgili flaş bir transfer gelişmesi yaşandı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Mert Hakan Yandaş'ın transferi için geldiler! İşte o 2 kulüp

GENOA VE TORİNO İZLEMEYE GELECEK!
Milliyet'in haberine göre, İtalya Serie A ekiplerinden Genoa ve Torino, A Milli oyuncu için 'a geldi.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Mert Hakan Yandaş'ın transferi için geldiler! İşte o 2 kulüp

2 kulübünün yetkilileri 'ı izlemek için 'ta hazır bulunacak.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Mert Hakan Yandaş'ın transferi için geldiler! İşte o 2 kulüp

'nin yaz transfer döneminde yüksek bonservis bedeliyle Mert Hakan'ı satmayı planladığı öğrenildi.

SON DAKİKA