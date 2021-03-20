Son dakika Fenerbahçe haberleri: Mert Hakan Yandaş'ın transferi için geldiler! İşte o 2 kulüp

Fenerbahçe, yaz transfer döneminde Galatasaray ile girdiği transfer yarışını kazanmıştı ve Mert Hakan Yandaş'a imzayı attırdı.
Fenerbahçe, yaz transfer döneminde Galatasaray ile girdiği transfer yarışını kazanmıştı ve Mert Hakan Yandaş'a imzayı attırdı.
İlk haftalarda istediği performansı gösteremeyen 26 yaşındaki futbolcu son zamanlarda formunu yukarı çekti.
Antrenmanlarda ekstra çalışmalar yapan Mert Hakan Yandaş, hocası Erol Bulut'a Beşiktaş derbisine hazır olduğu mesajını verdi.
Fenerbahçe için son derece kritik olan derbi öncesi Mert Hakan'la ilgili flaş bir transfer gelişmesi yaşandı.
GENOA VE TORİNO İZLEMEYE GELECEK!
Milliyet'in haberine göre, İtalya Serie A ekiplerinden Genoa ve Torino, A Milli oyuncu için İstanbul'a geldi.
2 İtalyan kulübünün yetkilileri Mert Hakan Yandaş'ı izlemek için Vodafone Park'ta hazır bulunacak.
Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde yüksek bonservis bedeliyle Mert Hakan'ı satmayı planladığı öğrenildi.