Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de flaş Pelkas gerçeği! Erol Bulut'un ısrarı pahalıya patladı

Son dakika spor haberleri: 'de flaş Pelkas gerçeği! 'un ısrarı pahalıya patladı

'de son olarak 'ne mağlup olarak şampiyonluk yarışında yara alan 'de, 'ın sol kanada adeta hapsedilmesi taraftarın tepkisini çekmişti. Asıl mevkisi olan Yunan yıldızı sol çizgide görevlendiren teknik direktör eleştirilerin hedefi haline gelirken, Pelkas'la ilgili flaş gerçek de ortaya çıktı. İşte Pelkas'ın sol kanat ve 10 numara mevkisinde sahaya yansıttığı iki ayrı performans...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mart 2021 Perşembe 12:03
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de flaş Pelkas gerçeği! Erol Bulut'un ısrarı pahalıya patladı

'de Yunan yıldız , iyi performansına rağmen bir türlü pozisyonunda düzenli olarak yer bulamıyor.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de flaş Pelkas gerçeği! Erol Bulut'un ısrarı pahalıya patladı

İlk önce Ozan'ın bu bölgede kullanılmasıyla sola çekilen 27 yaşındaki oyuncu, ardından Mert Hakan ve Mesut gibi isimlerin forvet arkasında görevlendirilmesi dolayısıyla sevdiği pozisyondan uzak kaldı.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de flaş Pelkas gerçeği! Erol Bulut'un ısrarı pahalıya patladı

Ligde 21 maçın 8'inde 10 numarada başlayan Pelkas, 13 karşılaşmada kanada hapsedildi. Sabah'ın derlediği habere göre; , Pelkas'ın başladığı 8 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle 19 puan topladı.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de flaş Pelkas gerçeği! Erol Bulut'un ısrarı pahalıya patladı

TRABZON'DA 10 NUMARAYA GEÇİNCE...

Bununla birlikte Trabzon deplasmanına solda başlayan Yunun oyuncu, Mesut'un çıkmasının ardından geçtiği 10 numarada attığı golle takımına galibiyeti getirdi.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de flaş Pelkas gerçeği! Erol Bulut'un ısrarı pahalıya patladı

Pelkas'ın kanatlarda başladığı maçların istatistiği ise hayli ilginç... Ligde oynadığı 29 mücadelede 7 mağlubiyet alan , bu karşılaşmaların 5'ine Pelkas'ı kanatta başlattı.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de flaş Pelkas gerçeği! Erol Bulut'un ısrarı pahalıya patladı

Galatasaray yenilgisinde Pelkas kadroda yoktu. Tecrübeli oyuncu, sadece 'de 2-0 kaybedilen Konyaspor maçına başladı.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de flaş Pelkas gerçeği! Erol Bulut'un ısrarı pahalıya patladı

BULUT GERÇEK YERİNİ BİLİYOR!

Teknik Direktörü , basınla gerçekleştirdiği bir sohbet toplantısında Pelkas'ı çok yönlü bir oyuncu olarak tarif ederken, "Hücumun her bölgesinde oynar. Ancak en iyi olduğu yer veya " demişti.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de flaş Pelkas gerçeği! Erol Bulut'un ısrarı pahalıya patladı

27 yaşındaki Yunan yıldız, bu sezon formasıyla 27 maç 6 gol ve 7 asist kaydetti.

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