Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de flaş Pelkas gerçeği! Erol Bulut'un ısrarı pahalıya patladı

Fenerbahçe'de Yunan yıldız Dimitris Pelkas, iyi performansına rağmen bir türlü 10 numara pozisyonunda düzenli olarak yer bulamıyor.
İlk önce Ozan'ın bu bölgede kullanılmasıyla sola çekilen 27 yaşındaki oyuncu, ardından Mert Hakan ve Mesut gibi isimlerin forvet arkasında görevlendirilmesi dolayısıyla sevdiği pozisyondan uzak kaldı.
Ligde 21 maçın 8'inde 10 numarada başlayan Pelkas, 13 karşılaşmada kanada hapsedildi. Sabah'ın derlediği habere göre; Kanarya, Pelkas'ın 10 numara başladığı 8 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle 19 puan topladı.