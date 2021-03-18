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Son dakika spor haberleri | Beşiktaş'ın golcülerinden Fenerbahçeli golcülere fark!

'in 31. haftasında pazar akşamı Beşiktaş sahasında 'yi konuk edecek. Mücadele öncesi Beşiktaş'ın golcüleri ve Cyle oldukça formda. Fenerbahçe cephesinde ise bu yönde işler sezon boyunca istenildiği gibi gitmedi. İşte iki takım arasındaki golcü farkı... | Son dakika spor haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mart 2021 Perşembe 00:04
Son dakika spor haberleri | Beşiktaş'ın golcülerinden Fenerbahçeli golcülere fark!

Beşiktaş şampiyonluk yarışında ilerlerken bunda şüphesiz en büyük etken golcüleri… 'ın santrforları , Cyle ve şimdiye kadar ligde 31 gole imza attı. Rakibi 'de ise , ve 'ın toplam gol sayıları sadece 14'te kaldı.

ABOUBAKAR VE LARIN'DEN 29 GOL

'da Aboubakar 24 maçta 15, Larin 27 maçta 14 ve Cenk Tosun 1 maçta 2 gol attı. Samatta 22 karşılaşmada 4, 21 maçta 4 ve Thiam da 24 maçta 6 kez fileleri havalandırdı.

9 MAÇTIR GOL ATAMIYORLAR

Fenerbahçe'de Cisse ve Thiam ikilisi 9 maçtır gol atamıyor. 'nın forvetleri çok formsuz. Takvim'in haberine göre bu yüzden 'un derbide sağ kanat 'yı santrfor oynatması bekleniyor…

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