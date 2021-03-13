Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den imalı Gençlerbirliği maçı paylaşımı! Şampiyonluklar...

Son dakika spor haberleri: 'den imalı maçı paylaşımı! Şampiyonluklar...

'de evinde 'ni konuk edecek olan yaptığı maç paylaşımında ekibinin kazandığı 2 Birinciliği'ne dikkat çekti.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2021 Cumartesi 19:09
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den imalı Gençlerbirliği maçı paylaşımı! Şampiyonluklar...

'de oynanacak olan - mücadelesi öncesinde sarı-lacivertlilerin Gençlerbirliği'nin kazandığı 2 Birinciliği paylaşması dikkat çekti. Fenerbahçe resmi internet sitesinden yapılan maç önü haberinde Gençlerbirliği'nin 1940-1941 ve 1945-1946 sezonlarında yaşadığı birinciliklere vurgu yapılırken şu ifadelere yer verildi:

"Fenerbahçemiz, Süper Lig'in 30. haftasında, 1940-41 ve 1945-46 sezonlarında Türkiye Futbol Birinciliği'ni kazanan Gençlerbirliği'ni konuk ediyor. 14 Mart Pazar günü 'nde oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Mücadelede hakem Abdulkadir Bitigen düdük çalacak."

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