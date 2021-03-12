Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberleri: Transferde bomba patlıyor! Dünyaca ünlü golcü Fenerbahçe'ye

Son dakika spor haberleri: Transferde bomba patlıyor! Dünyaca ünlü golcü 'ye

'de şampiyonluk mücadelesi veren , gelecek sezonun kadro planlamasına da şimdiden başladı. Bu sezon forvet hattında , , , , ve 'ten beklediği katkıyı alamayan sarı-lacivertlilerin, dünyaca ünlü golcüyü gündemine aldığı öğrenildi. İşte o isim ve detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2021 Cuma 12:25
Son dakika spor haberleri: Transferde bomba patlıyor! Dünyaca ünlü golcü Fenerbahçe'ye

'de sezon sonu şampiyonluk ipini göğüsleyerek uzun bir aranın ardından 'ne direkt katılım hakkı elde etmenin hesapları yapılırken, diğer yandan da gelecek sezonun kadro yapılanması için çalışmalar sürüyor.

Son dakika spor haberleri: Transferde bomba patlıyor! Dünyaca ünlü golcü Fenerbahçe'ye

Sezon başında hemen hemen her mevkiye birçok takviye yapan sarı-lacivertliler, hücum hattına kattığı oyunculardan bir türlü istediği verimi alamadı.

Son dakika spor haberleri: Transferde bomba patlıyor! Dünyaca ünlü golcü Fenerbahçe'ye

, , , , ve 'ü büyük umutlarla renklerine bağlayan , 6 isimde de hayal kırıklığı yaşadı.

Son dakika spor haberleri: Transferde bomba patlıyor! Dünyaca ünlü golcü Fenerbahçe'ye

Yeni sezonda gol yollarındaki sorununu çözmek için nokta atışı bir transfer yapmak isteyen , aradığı ismi 'da buldu.

Son dakika spor haberleri: Transferde bomba patlıyor! Dünyaca ünlü golcü Fenerbahçe'ye

'ın haberine göre sarı-lacivertliler, bir süre önce de gündemine aldığı 'nın dünyaca ünlü golcüsü 'yla yeniden temas kurdu.

Son dakika spor haberleri: Transferde bomba patlıyor! Dünyaca ünlü golcü Fenerbahçe'ye

yönetiminin, sözleşmesi 2022 yılında sona erecek olan 34 yaşındaki Boşnak golcü için tüm şartlarını zorlayacağı kaydedildi.

Son dakika spor haberleri: Transferde bomba patlıyor! Dünyaca ünlü golcü Fenerbahçe'ye

Tecrübeli santrfor, bu sezon formasıyla çıktığı 18 lig karşılaşmasında 7 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

Son dakika spor haberleri: Transferde bomba patlıyor! Dünyaca ünlü golcü Fenerbahçe'ye

B PLANI BATSHUAYI
yönetimi, transferinin gerçekleşmemesi halinde ise Belçikalı futbolcu Batshuayi'ye yönelecek.

Son dakika spor haberleri: Transferde bomba patlıyor! Dünyaca ünlü golcü Fenerbahçe'ye

ekiplerinden Chelsea'nin bonservisini elinde bulundurduğu 27 yaşındaki oyuncu, bu sezon Crystal Palace'ta kiralık olarak forma giyiyor.

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