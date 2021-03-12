Son dakika spor haberleri: Transferde bomba patlıyor! Dünyaca ünlü golcü Fenerbahçe'ye

Fenerbahçe'de sezon sonu şampiyonluk ipini göğüsleyerek uzun bir aranın ardından Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım hakkı elde etmenin hesapları yapılırken, diğer yandan da gelecek sezonun kadro yapılanması için çalışmalar sürüyor.
Sezon başında hemen hemen her mevkiye birçok takviye yapan sarı-lacivertliler, hücum hattına kattığı oyunculardan bir türlü istediği verimi alamadı.
Thiam, Valencia, Samatta, Cisse, Ademi ve Sinan Gümüş'ü büyük umutlarla renklerine bağlayan Fenerbahçe, 6 isimde de hayal kırıklığı yaşadı.