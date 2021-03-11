Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun transfer tercihi belli oldu! O ülke...

ÖNCELİK SOL BEK, SOL AÇIK VE SANTRFOR
Sabah'ın haberine göre, başta Portekiz olmak üzere birçok ülkede birçok oyuncu yakından takip ettiriliyor. Hatta Fenerbahçe'nin sezon sonu için bazı oyuncularla şimdiden söz kestiği dahi iddia ediliyor. Sarı-lacivertliler, gelecek sezon için sol bek, sol açık ve santrfor bölgelerine odaklanmış durumda. Ancak bu araştırmalar esnasında başka bir yetenek keşfedilirse farklı bölgelere de takviyeler yapılabilir. Sezon sonunda performansa göre, özellikle yabancıların önemli bölümüyle yollar ayrılacak.