Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun transfer tercihi belli oldu! O ülke...

'de 'nun transfer tercihi belli oldu! O ülke...

’deki genç ve potansiyeli yüksek oyuncuların sayısını artırmak isteyen Belözoğlu, başta Portekiz olmak üzere birçok ligi yakın takibe aldı. Hatta bazıo yuncularla söz kesildiği iddia edildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2021 Perşembe 00:36 Güncelleme Tarihi: 11 Mart 2021 Perşembe 01:16
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun transfer tercihi belli oldu! O ülke...
Yaz transfer döneminde Süper Lig'den yıldızları kadrosuna katan 'de, genç sportif direktör 'nun ortaya koyduğu performans, "Alo ben Emre Ağabey'in" sloganıyla ölümsüzleşmişti. Ara transferde de nokta atış yapan Belözoğlu, özellikle Szalai ve Osayi'nin ortaya koyduğu performans sonrası rotasını Avrupa'ya çevirdi. Belözoğlu'nun hedefi, ve -Samuel gibi "Genç ve potansiyeli yüksek" oyuncuların sayısını artırmak.

ÖNCELİK SOL BEK, SOL AÇIK VE SANTRFOR
Sabah'ın haberine göre, başta Portekiz olmak üzere birçok ülkede birçok oyuncu yakından takip ettiriliyor. Hatta Fenerbahçe'nin sezon sonu için bazı oyuncularla şimdiden söz kestiği dahi iddia ediliyor. Sarı-lacivertliler, gelecek sezon için sol bek, sol açık ve santrfor bölgelerine odaklanmış durumda. Ancak bu araştırmalar esnasında başka bir yetenek keşfedilirse farklı bölgelere de takviyeler yapılabilir. Sezon sonunda performansa göre, özellikle yabancıların önemli bölümüyle yollar ayrılacak.

SON DAKİKA