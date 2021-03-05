Son dakika spor haberleri! Fenerbahçe'nin golü verilmemişti! IFAB kuralı değiştirdi

Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısında Fenerbahçe'nin sahasında Konyaspor'u ağırladığı maç çok konuşulmuştu. Sarı-lacivertlilerin Pelkas ile bulduğu gol, Enner Valencia'nın golden önce elle oynadığı gerekçesiyle iptal edilmişti. IFAB tam da bu pozisyonlar için flaş bir karar aldı ve kural değiştirdi.

Futbol kurallarının düzenleyicisi IFAB'ın yeni kuralına göre, 'Bir oyuncunun kazara elle oynamasının sonucunda takım arkadaşı gol atarsa ya da gol pozisyonuna girerse, bu pozisyonlar elle oynama sayılmayacak.'

Yani kurala göre; Fenerbahçe'nin Konyaspor karşısında bulduğu gol, yeni kurala göre geçerli sayılabilecekti.



*Görüntü BeIN Sports'tan alınmıştır.