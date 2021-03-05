Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberleri! Fenerbahçe'nin golü verilmemişti! IFAB kuralı değiştirdi

Son dakika spor haberleri! 'nin golü verilmemişti! kuralı değiştirdi

'in ilk yarısında 'nin sahasında 'u ağırladığı maç çok konuşulmuştu. Sarı-lacivertlilerin Pelkas ile bulduğu gol, 'nın golden önce elle oynadığı gerekçesiyle iptal edilmişti. tam da bu pozisyonlar için flaş bir karar aldı ve kural değiştirdi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2021 Cuma 16:35 Güncelleme Tarihi: 05 Mart 2021 Cuma 16:38
Son dakika spor haberleri! Fenerbahçe'nin golü verilmemişti! IFAB kuralı değiştirdi

'in ilk yarısında 'nin sahasında 'u ağırladığı maç çok konuşulmuştu. Sarı-lacivertlilerin Pelkas ile bulduğu gol, 'nın golden önce elle oynadığı gerekçesiyle iptal edilmişti. tam da bu pozisyonlar için flaş bir karar aldı ve kural değiştirdi.

Futbol kurallarının düzenleyicisi IFAB'ın yeni kuralına göre, 'Bir oyuncunun kazara elle oynamasının sonucunda takım arkadaşı gol atarsa ya da gol pozisyonuna girerse, bu pozisyonlar elle oynama sayılmayacak.'

Yani kurala göre; Fenerbahçe'nin Konyaspor karşısında bulduğu gol, yeni kurala göre geçerli sayılabilecekti.


*Görüntü BeIN Sports'tan alınmıştır.

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