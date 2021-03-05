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Son dakika haberleri | Eski yıldızdan flaş sözleri!

'in 28. haftasında sahasında ile karşılaştı. Mücadele karşılıklı gollerle 1-1 sona ererken taraflar sahadan birer puanla ayrıldı. Maçın ardından Fenerbahçe'nin özellikle ilk yarıda oynadığı oyun büyük tartışma yarattı. Eski Fenerbahçeli yıldız futbolcu, özellikle konusunda flaş yorumlarda bulundu. İşte detaylar... | Son dakika haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2021 Cuma 09:14
Son dakika Fenerbahçe haberleri | Eski yıldızdan flaş Mesut Özil sözleri!

, 'nin sahasında ile berabere kaldığı maçı yorumladı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Eski yıldızdan flaş Mesut Özil sözleri!

"'un oyununu çözmek için alim olmaya gerek yok. 6'lı bloğu koyuyor oraya ve mağlubiyeti sonrası böyle bir oluşuma gitti . Başarılı mı, evet. Antalyaspor'un dersine iyi çalıştığını ve isteğini aldığını söyleyelim"

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Eski yıldızdan flaş Mesut Özil sözleri!

"GEÇEN HAFTA F.BAHÇE İYİYDİ AMA..."

"Hafta hafta değerlendiriyoruz. İlk yarısı kayıp geçti 'nin. Kalan sürede iç saha baskısını göremiyoruz Fenerbahçe'de. maçında iyi göründü diye söylemiştik ama bugün öyle olmadı"

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Eski yıldızdan flaş Mesut Özil sözleri!

"İç sahadaysanız büyük takım gibi oynayacaksınız. topa sahip oldu mu, evet. Topun hızı yeteri kadar hızlı mıydı, hayır. Kapanan savunmaları açmanın basit kriterleri var. Kenarda üçgenler kurarsınız topu dışarı çıkarırsınız. Bunu da yapmadı Fenerbahçe ilk yarıda. Çalım atabilirsiniz, defansın dengesini bozabilirsiniz. Şut da atabilirsiniz, onu da atmadı Fenerbahçe. Kapanan takımlara karşı bir kere 2 korneriniz varsa ilk yarıda baskı kuramamışsınız demektir."

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Eski yıldızdan flaş Mesut Özil sözleri!

"İkinci yarıda ise değişiklikle başladı . Bitiş düdüğüne kadar da doğru değişiklikler yaptı Erol hoca. , , hepsini soktu. Formasyonda da değişikliğe gittiler, ikinci yarıda baskı da kurdu. Erol hocanın ikinci yarıdaki baskıyı maçın başında neden oynamadığını kendisine sorması gerekiyor."

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Eski yıldızdan flaş Mesut Özil sözleri!

" içeride kim olursa olsun rakibi, derbi de değilse tüm rakiplerine karşı ikinci yarıdaki gibi 3'lü defansla oynayabilir"

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Eski yıldızdan flaş Mesut Özil sözleri!

"'nin oyun planı gibi kapanan takımlara karşı hatalar üzerine kuruluysa maçın sonunda kurduğu baskıya yazık. Baskıyı 3'lü ile mi, ile mi, ile mi kurarsın onu Erol hoca bilir. İlk yarıda örneğin Antalyaspor çok kolay geldi Fenerbahçe kalesine."

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Eski yıldızdan flaş Mesut Özil sözleri!

"'u dünya klasında önemli bir oyuncu yapan youtube videoları değil, sahada yaptıkları dünya klası yaptı. O bölge çok zor bölgedir. O blge 'da kolaydır, bizde zordur. Herkes çok önlem alır oraya. Mesut çok parmak ucu, yırtmadan oynadığı için çabuk geliyor, Fredy bir yapıyor onu, kurtul kurtulabilirsen"

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Eski yıldızdan flaş Mesut Özil sözleri!

" oyundan çıktıktan sonra pozisyon vermeye başladı . 44'teki pozisyonda da Mesut onu gol yapması lazımdı. Beklenti şu, mağlupsan Mesut'tan 3. bölge oyunu beklersin. Sallanıcak, ara pası bırakıcak vs. Yandan aldım, öndekine oynadım."

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Eski yıldızdan flaş Mesut Özil sözleri!

"'de alıp ileriye atacak oyuncu çok. 'un sırtı kaleye dönükken topu alması ve birşeyler düşünmesini sağlamak gerekiyor. Fenerbahçe şimdi ikinci yarıdaki baskıyı kurmuşken keşke Mesut son 20 dakikada da sahada olsaydı mı diyeceğiz, yoksa Mesut çıktığı için bu baskı oldu mu diyeceğiz?"

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Eski yıldızdan flaş Mesut Özil sözleri!

"'un böyle oynayacağı biliniyorken 'nin iç sahadaki futbolu böyle olamaz. Trabzonspor maçında oyunu sıkıştırıp oralardan bir şey çıkarabilirim diyebilirsin."

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Eski yıldızdan flaş Mesut Özil sözleri!

"'nin hata yaparsa diye bir oyun planı olmaz. İlk yarıda 44'teki pozisyonundan başka pozisyonu yok ilk yarıda. O zaman ilk yarıdaki oyunu heba etmenin anlamı yok. Rakibi hapsetmediğin için rakibi kolay çıkarabiliyorsun. Atak devamlığı sağlamamışsın, hücum planın hiç yok ilk yarıda"

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