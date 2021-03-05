Son dakika Fenerbahçe haberleri | Eski yıldızdan flaş Mesut Özil sözleri!

Tümer Metin, Fenerbahçe'nin sahasında Antalyaspor ile berabere kaldığı maçı yorumladı.
Tümer Metin, Fenerbahçe'nin sahasında Antalyaspor ile berabere kaldığı maçı yorumladı.
"Antalyaspor'un oyununu çözmek için alim olmaya gerek yok. 6'lı bloğu koyuyor oraya ve Hatayspor mağlubiyeti sonrası böyle bir oluşuma gitti Ersun hoca. Başarılı mı, evet. Antalyaspor'un dersine iyi çalıştığını ve isteğini aldığını söyleyelim"
"GEÇEN HAFTA F.BAHÇE İYİYDİ AMA..."
"Hafta hafta değerlendiriyoruz. İlk yarısı kayıp geçti Fenerbahçe'nin. Kalan sürede iç saha baskısını göremiyoruz Fenerbahçe'de. Fenerbahçe Trabzon maçında iyi göründü diye söylemiştik ama bugün öyle olmadı"
"İç sahadaysanız büyük takım gibi oynayacaksınız. Fenerbahçe topa sahip oldu mu, evet. Topun hızı yeteri kadar hızlı mıydı, hayır. Kapanan savunmaları açmanın basit kriterleri var. Kenarda üçgenler kurarsınız topu dışarı çıkarırsınız. Bunu da yapmadı Fenerbahçe ilk yarıda. Çalım atabilirsiniz, defansın dengesini bozabilirsiniz. Şut da atabilirsiniz, onu da atmadı Fenerbahçe. Kapanan takımlara karşı bir kere 2 korneriniz varsa ilk yarıda baskı kuramamışsınız demektir."
"İkinci yarıda ise değişiklikle başladı Fenerbahçe. Bitiş düdüğüne kadar da doğru değişiklikler yaptı Erol hoca. Valencia, Cisse, Ferdi hepsini soktu. Formasyonda da değişikliğe gittiler, ikinci yarıda baskı da kurdu. Erol hocanın ikinci yarıdaki baskıyı maçın başında neden oynamadığını kendisine sorması gerekiyor."
"Fenerbahçe içeride kim olursa olsun rakibi, derbi de değilse tüm rakiplerine karşı ikinci yarıdaki gibi 3'lü defansla oynayabilir"
"Fenerbahçe'nin oyun planı Antalyaspor gibi kapanan takımlara karşı hatalar üzerine kuruluysa maçın sonunda kurduğu baskıya yazık. Baskıyı 3'lü ile mi, Mesut ile mi, Pelkas ile mi kurarsın onu Erol hoca bilir. İlk yarıda örneğin Antalyaspor çok kolay geldi Fenerbahçe kalesine."
"Mesut'u dünya klasında önemli bir oyuncu yapan youtube videoları değil, sahada yaptıkları dünya klası yaptı. O bölge çok zor bölgedir. O blge Avrupa'da kolaydır, bizde zordur. Herkes çok önlem alır oraya. Mesut çok parmak ucu, yırtmadan oynadığı için çabuk geliyor, Fredy bir yapıyor onu, kurtul kurtulabilirsen"
"Mesut oyundan çıktıktan sonra pozisyon vermeye başladı Fenerbahçe. 44'teki pozisyonda da Mesut onu gol yapması lazımdı. Beklenti şu, mağlupsan Mesut'tan 3. bölge oyunu beklersin. Sallanıcak, ara pası bırakıcak vs. Yandan aldım, öndekine oynadım."
"Fenerbahçe'de alıp ileriye atacak oyuncu çok. Mesut'un sırtı kaleye dönükken topu alması ve birşeyler düşünmesini sağlamak gerekiyor. Fenerbahçe şimdi ikinci yarıdaki baskıyı kurmuşken keşke Mesut son 20 dakikada da sahada olsaydı mı diyeceğiz, yoksa Mesut çıktığı için bu baskı oldu mu diyeceğiz?"
"Antalyaspor'un böyle oynayacağı biliniyorken Fenerbahçe'nin iç sahadaki futbolu böyle olamaz. Trabzonspor maçında oyunu sıkıştırıp oralardan bir şey çıkarabilirim diyebilirsin."
"Fenerbahçe'nin Antalyaspor hata yaparsa diye bir oyun planı olmaz. İlk yarıda 44'teki Mesut pozisyonundan başka pozisyonu yok ilk yarıda. O zaman ilk yarıdaki oyunu heba etmenin anlamı yok. Rakibi hapsetmediğin için rakibi kolay çıkarabiliyorsun. Atak devamlığı sağlamamışsın, hücum planın hiç yok ilk yarıda"