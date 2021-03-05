Son dakika Fenerbahçe haberleri | Eski yıldızdan flaş Mesut Özil sözleri!

" Fenerbahçe 'nin oyun planı Antalyaspor gibi kapanan takımlara karşı hatalar üzerine kuruluysa maçın sonunda kurduğu baskıya yazık. Baskıyı 3'lü ile mi, Mesut ile mi, Pelkas ile mi kurarsın onu Erol hoca bilir. İlk yarıda örneğin Antalyaspor çok kolay geldi Fenerbahçe kalesine."

"Mesut'u dünya klasında önemli bir oyuncu yapan youtube videoları değil, sahada yaptıkları dünya klası yaptı. O bölge çok zor bölgedir. O blge Avrupa'da kolaydır, bizde zordur. Herkes çok önlem alır oraya. Mesut çok parmak ucu, yırtmadan oynadığı için çabuk geliyor, Fredy bir yapıyor onu, kurtul kurtulabilirsen"