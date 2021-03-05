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Son dakika spor haberleri: 'de goller fırsat huzur kaçtı!

Net fırsatlardan yararlanamayan , karşısında beraberliğe razı oldu, ’ın yenildiği haftayı 1 puanla kapadı. galibiyeti sonrası birlik mesajları veren camiada yine çatlak sesler vardı. Sosyal medyada hedef 'tu... İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2021 Perşembe 23:45 Güncelleme Tarihi: 05 Mart 2021 Cuma 06:50
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de goller fırsat huzur kaçtı!

'de en çok puan kaybettiği sezonlardan birini yaşayan 'de dün de hasar büyüktü. Yenik duruma düştüğü karşısında bir puana razı olan sarı-lacivertliler, öyle net fırsatlardan yararlanamadı ki, hem galibiyeti hem de zirvede yarışında daha iddialı olma şansını kaçırdı. 44. dakikada , uygun durumda çerçeveyi tutturamadı. 68'de , kalecinin önünde kafa vuruşuyla topu auta yolladı. 87'de 'ın kafa vuruşu direkte patladı.

HEDEFTE YİNE O VAR!
Cisse, uzatma bölümlerinde kaleciyle bir kez daha karşı karşıya kalırken, cılız bir vuruş yaptı ve Fenerbahçe'nin 3 puan kazanma şansını harcadı. galibiyeti sonrası büyük moral bulan ve birlik mesajları veren sarı-lacivertlilerde dün akşam işler yine tersine döndü. 'ın kaybettiği haftada zirve yarışında önemli bir fırsatı kaçıran 'da taraftarların hedefinde teknik direktör vardı. Genç hocaya sosyal medyada istifa çağrıları yapıldı.

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