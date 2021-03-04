Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe-Antalyaspor maçında 11'ler belli oldu!

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 28. hafta maçında Fenerbahçe ile Antalyaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FENERBAHÇE - ANTALYASPOR MAÇI 11'LERİ

FENERBAHÇE: Altay, Gökhan, Tisserand, Attila, Novak, Ozan, Sosa, Osayi, Pelkas, Mesut Özil, Samatta



ANTALYASPOR: Boffin, Eren, Naldo, Kudryashov, Veysel Sarı, Bünyamin, Nuri Şahin, Hakan Özmert, Gökdeniz Bayrakdar, Fredy, Amilton

FENERBAHÇE - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Antalyaspor maçı 4 Mart Perşembe günü saat 19:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

GUSTAVO HAZIR DEĞİL

Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan Luiz Gustavo, Antalyaspor maçında görev alamayacak. Sakatlığının ardından hazır olmadığı için forma giyemeyecek olan Gustavo'nun haricinde belinde ağrı bulunan Sadık Çiftpınar ve sakatlığı bulunan Perotti görev alamayacak.

MERT HAKAN VE SERDAR CEZALI

Sarı-lacivertli ekipte geçtiğimiz hafta oynanan Trabzonspor maçında sarı kart gören Mert Hakan Yandaş ile Serdar Aziz, cezalı duruma düştüler. İki futbolcu oynanacak maçta cezaları sebebiyle görev alamayacak.