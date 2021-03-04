Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe-Antalyaspor maçında 11'ler belli oldu!

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe-Antalyaspor maçında 11'ler belli oldu!

'in 28. haftasında Fenerbahçe sahasında Antalyaspor'u konuk edecek. Zirve yarışında avantaj kaybetmek istemeyen Fenerbahçe, ile birlikte 11 maçtır kaybetmeyen Antalyaspor'u geçmek için mücadele edecek. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Öte yandan kritik mücadele öncesi iki takımın da ilk 11'i belli oldu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2021 Perşembe 17:56 Güncelleme Tarihi: 04 Mart 2021 Perşembe 18:04
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe-Antalyaspor maçında 11'ler belli oldu!

'de heyecan devam ediyor. 28. hafta maçında Fenerbahçe ile Antalyaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FENERBAHÇE - ANTALYASPOR MAÇI 11'LERİ

FENERBAHÇE: Altay, Gökhan, Tisserand, Attila, Novak, Ozan, Sosa, Osayi, Pelkas, , Samatta

ANTALYASPOR: Boffin, Eren, Naldo, Kudryashov, , Bünyamin, Nuri Şahin, , Bayrakdar, Fredy,

FENERBAHÇE - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Antalyaspor maçı 4 Mart Perşembe günü saat 19:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

GUSTAVO HAZIR DEĞİL

Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan Luiz Gustavo, Antalyaspor maçında görev alamayacak. Sakatlığının ardından hazır olmadığı için forma giyemeyecek olan Gustavo'nun haricinde belinde ağrı bulunan ve sakatlığı bulunan Perotti görev alamayacak.

MERT HAKAN VE SERDAR CEZALI

Sarı-lacivertli ekipte geçtiğimiz hafta oynanan Trabzonspor maçında sarı kart gören Yandaş ile Serdar Aziz, cezalı duruma düştüler. İki futbolcu oynanacak maçta cezaları sebebiyle görev alamayacak.

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