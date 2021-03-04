Haberler Fenerbahçe Son dakika Fenerbahçe haberleri: Caner Erkin o sözler sonrası kadro dışı kaldı! Galatasaray derbisinde...

Son dakika haberleri: o sözler sonrası kadro dışı kaldı! derbisinde...

Son dakika spor haberleri: 'de 'in derbisinde kadroda yer almaması gündeme oturmuştu. Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, teknik heyet ve yönetimin ortak aldığı bir karar olduğu belirtildi. Deneyimli sol bekin 'deki maçının devre arasında yaptığı konuşma krizi başlatan olay oldu. Antrenmanlarda ve maçlardaki tavırlarının yanı sıra teknik heyete yönelik hareketleri bardağı taşıran son damla oldu. İşte Caner Erkin'in otoriteyi sarsan o sözleri ve yaşanan gelişmelerin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2021 Perşembe 09:28 Güncelleme Tarihi: 04 Mart 2021 Perşembe 09:29
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Caner Erkin o sözler sonrası kadro dışı kaldı! Galatasaray derbisinde...

'de geçtiğimiz hafta sürpriz şekilde maçının kadrosuna alınmayan antrenmanlara da alınmamıştı. Krizin perde arkası ortaya çıktı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Caner Erkin o sözler sonrası kadro dışı kaldı! Galatasaray derbisinde...

OTORİTEYİ SARSTI!
Milliyet'in haberine göre, bu kararda Caner'in, Erol Bulut'un oyun planını birçok kez eleştirmesi, teknik adamın otoritesini sarsmasının etkili olduğu belirlendi.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Caner Erkin o sözler sonrası kadro dışı kaldı! Galatasaray derbisinde...

ÇİZGİYİ AŞAN SÖZLERİ CEZALANDIRILDI!
Deneyimli futbolcu maçlar ve idmanlardaki olumsuz tavırlarıyla teknik heyetin otoritesini sarsınca takımdan uzaklaştırıldı. Sarı-lacivertliler çizgiyi aşan eleştirileri ve takıma negatif enerji vermesi yüzünden tecrübeli oyuncuyu cezalandırdı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Caner Erkin o sözler sonrası kadro dışı kaldı! Galatasaray derbisinde...

Başkan Ali Koç şampiyonluğun kenetlenmeden ve mücadeleden geçtiğini düşünüyor. maçına kadar oyundan genel olarak kimse memnun olmasa da takım içi enerjinin yüksek tutulması gerektiğine inanılıyor.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Caner Erkin o sözler sonrası kadro dışı kaldı! Galatasaray derbisinde...

İki sezon önce de benzer bir durum yaşanmış ve takımın oyununu eleştiren Aatıf, Volkan ve Dirar gibi isimler de kadro dışı kalmıştı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Caner Erkin o sözler sonrası kadro dışı kaldı! Galatasaray derbisinde...

Mevcut durumda oyuncuların fikirlerini söylemeleri çok büyük problem taşımıyor. Ancak bunun şiddeti çok önemli. Caner'in bu çizgiyi birçok kez aştığı ifade edildi.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Caner Erkin o sözler sonrası kadro dışı kaldı! Galatasaray derbisinde...

Antrenmanlarda ve maçlardaki tavırları, teknik heyete yönelik hareketlerinin yanı sıra toplantılar ve bazı maçlarda da eleştirel ifadeler kullanması sonrası sarı-lacivertliler, Caner'i takımdan ayırmaya karar verdi.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Caner Erkin o sözler sonrası kadro dışı kaldı! Galatasaray derbisinde...

BİRÇOK KEZ UYARILDI ANCAK...
Deneyimli oyuncunun, derbisinin devre arasında "Böyle oynarsak kaybederiz" ifadesi ve Göztepe maçı sonrası "İyi oynamıyoruz. Şampiyonluğu kaybederiz böyle giderse" ifadeleri hep üst üste geldi. Caner'e bu konuyla alakalı uyarılar yapılsa da futbolcunun karakteristik özelliği sıkıntı yaşanmasına sebep oldu.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Caner Erkin o sözler sonrası kadro dışı kaldı! Galatasaray derbisinde...

Caner'in ayrıca saha içi ve antrenmandaki tavır ve söylemlerinin teknik adamın otoritesini sarstığı belirtildi. Takımın bundan etkilenmemesi için deneyimli oyuncu, maçından sonra bu kadroda olmayacak. Caner'in takıma ne zaman döneceğine Göztepe maçından sonra karar verilecek.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Caner Erkin o sözler sonrası kadro dışı kaldı! Galatasaray derbisinde...

'in sarı-lacivertli yetkililerin kadro dışı kararından önce kendisine yönelik eleştirilerine cevap verdiği belirlendi.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Caner Erkin o sözler sonrası kadro dışı kaldı! Galatasaray derbisinde...

"GÖRDÜKLERİMİ SÖYLEMEK ZORUNDAYIM"
Deneyimli oyuncunun, "Ben buraya şampiyonluk yaşamak için geldim ve bunun için tüm mücadelemi veriyorum. Tecrübeli ve bu süreçlerden birçok kez geçmiş bir oyuncu olarak bildiklerimi, gördüklerimi söylemek zorundayım. Tek hedefim takıma katkı sağlayıp şampiyon olmak" dediği öğrenildi.

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