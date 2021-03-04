Haberler Fenerbahçe İşte Fenerbahçe - Antalyaspor ve Kasımpaşa - Trabzonspor maçlarının VAR'ı

İşte - ve Kasımpaşa - maçlarının VAR'ı

Süper Lig'in 28. haftasında oynanacak - Fraport TAV ve Kasımpaşa - maçlarının VAR hakemlei belli oldu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2021 Perşembe 11:42 Güncelleme Tarihi: 04 Mart 2021 Perşembe 11:49
İşte Fenerbahçe - Antalyaspor ve Kasımpaşa - Trabzonspor maçlarının VAR'ı

Süper Lig'in 28. haftasında oynanacak - ve Kasımpaşa - maçlarının VAR hakemleri belli oldu.

TFF'nin yaptığı açıklamaya göre Fenerbahçe - Antalyaspor maçının VAR hakemi oldu.

Kasımpaşa - Trabzonspor müsabakasının VAR hakemi ise oldu.

Fenerbahçe - Antalyaspor mücaledesi saat 19.00 'da başlayacak. Kasımpaşa - Trabzonspor maçı ise 16.00'da başlayacak.

SON DAKİKA