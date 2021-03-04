İşte Fenerbahçe - Antalyaspor ve Kasımpaşa - Trabzonspor maçlarının VAR'ı

Süper Lig'in 28. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Antalyaspor ve Kasımpaşa - Trabzonspor maçlarının VAR hakemleri belli oldu.



TFF'nin yaptığı açıklamaya göre Fenerbahçe - Antalyaspor maçının VAR hakemi Volkan Bayarslan oldu.



Kasımpaşa - Trabzonspor müsabakasının VAR hakemi ise Mete Kalkavan oldu.



Fenerbahçe - Antalyaspor mücaledesi saat 19.00 'da başlayacak. Kasımpaşa - Trabzonspor maçı ise 16.00'da başlayacak.