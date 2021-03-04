Fenerbahçe - Antalyaspor maçı öncesi Erol Bulut'tan Gustavo ve İrfan Can açıklaması!

Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, sahasında Antalyaspor'u ağırlayacak. Karşılaşma öncesi sarı lacivertlilerin teknik direktörü Erol Bulut açıklamalarda bulundu.

İşte Erol Bulut'un açıklamaları:

Şanslar eşit. Elimizde olan bir şans var puanları eşitlemek için. Hazırlıklarımızı ona yönelik yaptık. Antalya'nın son haftalarda nasıl oynadığını analiz ettik. Defans anlamında 6-3-1 sistemine dönüyorlar. Sabırlı olacağız. Sabırlı olmamız gereken bir maç var.

Alacağımız 3 puan bizi 57'ye taşıyacak. İsteğimiz bu. En iyi şekilde mücadele edeceğiz. Umduğumuz 3 puanı alıp yolumuza en iyi şekilde devam edeceğiz.

Gustavo antrenmanlarına başladı. 2 gün içerisinde bizimle antrenmanlara yavaş yavaş başlayacak. İrfan 1 haftadır bizle antrenmanlara çıkıyor. İkinci yarı girecek inşallah.

Son maçta zemin kötüydü. İstediğimiz oyunu, biraz da zemin nedeniyle sergileyemedik. Bugün iyi durumda. İnşallah bizim açımızdan iyi olacak.