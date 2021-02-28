Haberler Fenerbahçe Darüşşafaka Tekfen Fenerbahçe Beko 64 66 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

64 66 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'nin 22. haftasında , 'i 66-64 mağlup etti. Bu sonuçla sarı-lacivertliler 16 galibiyete ulaşırken, Darüşşafaka Tekfen 11. kez mağlup oldu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2021 Pazartesi 00:20
Darüşşafaka Tekfen Fenerbahçe Beko 64 66 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Maçın ilk periyoduna etkili başlayan , dışarıdan ürettiği basketlerle ilk çeyreği 19-14 önde geçti. Mücadelenin ikinci periyodu karşılıklı basketlerle başladı. Pota altında etkili olan , dışarıdan da sayılar üreterek ilk yarı sonunda 10 sayı üstünlük yakaladı: 29-39.

Karşılaşmanın ikinci yarısında rakibi karşısında üstünlüğünü koruyan sarı-lacivertli ekip, 3 periyot sonunda farkı 13 sayıya (54-41) çıkardı.

Oyundan kopmayan Darüşşafaka Tekfen, iyi savunmasıyla 39. dakikada 'in isabetleriyle farkı 2 sayıya kadar indirmeyi başardı: 62-64. Rakibinin dış atışlarda etkisiz kalmasını iyi değerlendiren Fenerbahçe Beko, ve 'in basketleriyle sahadan 66-64 galip ayrılmasını bildi.

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