Darüşşafaka Tekfen Fenerbahçe Beko 64 66 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Maçın ilk periyoduna etkili başlayan Darüşşafaka Tekfen, dışarıdan ürettiği basketlerle ilk çeyreği 19-14 önde geçti. Mücadelenin ikinci periyodu karşılıklı basketlerle başladı. Pota altında etkili olan Fenerbahçe Beko, dışarıdan da sayılar üreterek ilk yarı sonunda 10 sayı üstünlük yakaladı: 29-39.
Karşılaşmanın ikinci yarısında rakibi karşısında üstünlüğünü koruyan sarı-lacivertli ekip, 3 periyot sonunda farkı 13 sayıya (54-41) çıkardı.
Oyundan kopmayan Darüşşafaka Tekfen, iyi savunmasıyla 39. dakikada Gulley'in isabetleriyle farkı 2 sayıya kadar indirmeyi başardı: 62-64. Rakibinin dış atışlarda etkisiz kalmasını iyi değerlendiren Fenerbahçe Beko, Ali Muhammed ve Guduric'in basketleriyle sahadan 66-64 galip ayrılmasını bildi.