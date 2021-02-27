Haberler Fenerbahçe Son dakika transfer haberleri: Emre Belözoğlu'ndan flaş görüşme! Cengiz Ünder... (FB spor haberi)

Son dakika transfer haberleri: 'ndan flaş görüşme! ... ()

'de şampiyonluğu göğüslemek isteyen 'de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Ara transfer döneminde kadrosuna önemli takviyeler yapan sarı lacivertlilerde beklenilen verim alınamadı ve yaz transfer dönemi çalışmaları için düğmeye basıldı. Kanarya hazırlıklarını sürdürürken, usta isim Fenerbahçe'nin transfer bombasını açıkladı. İşte transfere dair tüm detaylar ve gelişmeler | Son dakika Fenerbahçe haberleri - ()

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2021 Cumartesi 18:17 Güncelleme Tarihi: 27 Şubat 2021 Cumartesi 18:19
Son dakika transfer haberleri: Emre Belözoğlu'ndan flaş görüşme! Cengiz Ünder... (FB spor haberi)

Sezona 23. şampiyonluk parolasıyla başlayan , birçok transfer yaparak kadrosunu güçlendirdi.

Son dakika transfer haberleri: Emre Belözoğlu'ndan flaş görüşme! Cengiz Ünder... (FB spor haberi)

'de beklenilen çıkışı yakalayamayan sarı-lacivertli takım, bu süreçte ezeli rakibi Galatasaray'a da sahasında mağlup oldu.

Son dakika transfer haberleri: Emre Belözoğlu'ndan flaş görüşme! Cengiz Ünder... (FB spor haberi)

Ligde düşüşe geçen Kanarya, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Başakşehir'e 2-1 yenildi ve kupaya havlu attı.

Son dakika transfer haberleri: Emre Belözoğlu'ndan flaş görüşme! Cengiz Ünder... (FB spor haberi)

Son olarak ligin 26. haftasında Göztepe'yi konuk eden , sahasında 1-0 mağlup oldu.

Son dakika transfer haberleri: Emre Belözoğlu'ndan flaş görüşme! Cengiz Ünder... (FB spor haberi)

Süper Lig'de şampiyonluğu göğüslemek isteyen sarı lacivertlilerde flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor...

Son dakika transfer haberleri: Emre Belözoğlu'ndan flaş görüşme! Cengiz Ünder... (FB spor haberi)

Ara transfer döneminde kadrosunu birçok isim ile güçlendiren ancak kadrodan verim alamayan , sezon sonu transfer çalışmalarına da şimdiden başladı.

Son dakika transfer haberleri: Emre Belözoğlu'ndan flaş görüşme! Cengiz Ünder... (FB spor haberi)

Büyük bir çalışma içerisine giren Kanarya, sezon sonunda flaş bir transfere imza atmaya hazırlanıyor.

Son dakika transfer haberleri: Emre Belözoğlu'ndan flaş görüşme! Cengiz Ünder... (FB spor haberi)

Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, 'nin transfer gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu.

Son dakika transfer haberleri: Emre Belözoğlu'ndan flaş görüşme! Cengiz Ünder... (FB spor haberi)

'nin gündemine dair konuşan Uzundurukan, transferine dair yapılan görüşmeyi bir bir anlattı.

İşte Zeki Uzundurukan'ın o sözleri:

Son dakika transfer haberleri: Emre Belözoğlu'ndan flaş görüşme! Cengiz Ünder... (FB spor haberi)

konusunda , menajeriyle bir görüşme yapıyor. Emre Belözoğlu, "Bizim böyle bir talebimiz var ve Cengiz Leicester'da oynayamıyor" diyor.

Son dakika transfer haberleri: Emre Belözoğlu'ndan flaş görüşme! Cengiz Ünder... (FB spor haberi)

Menajeri de, "Cengiz şu anda Avrupa'da kalmak istiyor ama kiralık olarak Leicester'da yeteri kadar forma şansı bulamadığı için bu durumdan rahatsız.

Son dakika transfer haberleri: Emre Belözoğlu'ndan flaş görüşme! Cengiz Ünder... (FB spor haberi)

Sezon sonunda Roma'ya dönecek. Roma'nın da yine oyuncumuzu kiraya vereceğini düşünüyorum. Bu konuda eğer siz devreye girerseniz, Roma ile bir görüşme yaparsanız bizden yana sıkıntı olmaz.

Son dakika transfer haberleri: Emre Belözoğlu'ndan flaş görüşme! Cengiz Ünder... (FB spor haberi)

Zaten Cengiz de Fenerbahçe gibi büyük bir kulüpte oynamak ister." şeklinde bir görüş beyan ediyor.

Son dakika transfer haberleri: Emre Belözoğlu'ndan flaş görüşme! Cengiz Ünder... (FB spor haberi)

'i çok yakından takip ediyor. Lig bittikten sonra haziran ayındaki transfer döneminde Cengiz Ünder için düğmeye basılacak.

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