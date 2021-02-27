Son dakika transfer haberleri: Emre Belözoğlu'ndan flaş görüşme! Cengiz Ünder... (FB spor haberi)

Sezona 23. şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, birçok transfer yaparak kadrosunu güçlendirdi.
Sezona 23. şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, birçok transfer yaparak kadrosunu güçlendirdi.
Spor Toto Süper Lig'de beklenilen çıkışı yakalayamayan sarı-lacivertli takım, bu süreçte ezeli rakibi Galatasaray'a da sahasında mağlup oldu.
Ligde düşüşe geçen Kanarya, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Başakşehir'e 2-1 yenildi ve kupaya havlu attı.
Son olarak ligin 26. haftasında Göztepe'yi konuk eden Fenerbahçe, sahasında 1-0 mağlup oldu.
Süper Lig'de şampiyonluğu göğüslemek isteyen sarı lacivertlilerde flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor...
Ara transfer döneminde kadrosunu birçok isim ile güçlendiren ancak kadrodan verim alamayan Fenerbahçe, sezon sonu transfer çalışmalarına da şimdiden başladı.
Büyük bir çalışma içerisine giren Kanarya, sezon sonunda flaş bir transfere imza atmaya hazırlanıyor.
Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, Fenerbahçe'nin transfer gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe'nin gündemine dair konuşan Uzundurukan, Cengiz Ünder transferine dair yapılan görüşmeyi bir bir anlattı.
İşte Zeki Uzundurukan'ın o sözleri:
Cengiz Ünder konusunda Emre Belözoğlu, menajeriyle bir görüşme yapıyor. Emre Belözoğlu, "Bizim böyle bir talebimiz var ve Cengiz Leicester'da oynayamıyor" diyor.
Menajeri de, "Cengiz şu anda Avrupa'da kalmak istiyor ama kiralık olarak Leicester'da yeteri kadar forma şansı bulamadığı için bu durumdan rahatsız.
Sezon sonunda Roma'ya dönecek. Roma'nın da yine oyuncumuzu kiraya vereceğini düşünüyorum. Bu konuda eğer siz devreye girerseniz, Roma ile bir görüşme yaparsanız bizden yana sıkıntı olmaz.
Zaten Cengiz de Fenerbahçe gibi büyük bir kulüpte oynamak ister." şeklinde bir görüş beyan ediyor.
Fenerbahçe Cengiz Ünder'i çok yakından takip ediyor. Lig bittikten sonra haziran ayındaki transfer döneminde Cengiz Ünder için düğmeye basılacak.