Son dakika transfer haberleri: Emre Belözoğlu'ndan flaş görüşme! Cengiz Ünder... (FB spor haberi)

Cengiz Ünder konusunda Emre Belözoğlu, menajeriyle bir görüşme yapıyor. Emre Belözoğlu, "Bizim böyle bir talebimiz var ve Cengiz Leicester'da oynayamıyor" diyor.

Menajeri de, "Cengiz şu anda Avrupa'da kalmak istiyor ama kiralık olarak Leicester'da yeteri kadar forma şansı bulamadığı için bu durumdan rahatsız.