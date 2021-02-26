Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberleri: Erol Bulut'tan flaş açıklama: İrfan'ı alınca onları alamadık

Son dakika spor haberleri: 'tan flaş açıklama: 'ı alınca onları alamadık

Son dakika haberleri: 'in 26. haftasında Fenerbahçe sahasında 'ye 1-0'lık skorla boyun eğmişti. Bu mağlubiyetin ardından sarı-lacivertlilerde 'un geleceği tartışılmaya başlandı. Erol Bulut'un zorlu maçı öncesi yakın çevresine yaptığı açıklamalar da gündeme bomba gibi düştü.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2021 Cuma 01:06
Son dakika spor haberleri: Erol Bulut'tan flaş açıklama: İrfan'ı alınca onları alamadık

'nin son 3 yılda yaptığı transferler masaya yatırılırken teknik patron da yakın çevresine çarpıcı itiraflarda bulundu. Bulut'un "Golcü ihtiyacımız olduğunu söyledim. Gustavo'ya alternatif bir isim de gerekiyordu. alınca diğer eksikleri gideremedik" dedi.

TOLGA'YI KULLANABİLİRDİM!

Bulut bazı bölgelerde çok fazla oyuncu olduğunu belirterek "'ı kadromuza katarken de 'e gitti. Gustavo'nun sakat olduğu dönemde Tolga Ciğerci'yi kullanabilirdim" diye konuştu.

BAZI SIKINTILAR VAR!

Erol Bulut'un yakın çevresine dert yanarken söylediği bu sözler yönetim ile arasında bazı sıkıntılar olduğunu da gün yüzüne çıkardı. ()

SON DAKİKA