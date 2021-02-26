Son dakika spor haberleri: Erol Bulut'tan flaş açıklama: İrfan'ı alınca onları alamadık

Fenerbahçe'nin son 3 yılda yaptığı transferler masaya yatırılırken teknik patron Erol Bulut da yakın çevresine çarpıcı itiraflarda bulundu. Bulut'un "Golcü ihtiyacımız olduğunu söyledim. Gustavo'ya alternatif bir isim de gerekiyordu. İrfan'ı alınca diğer eksikleri gideremedik" dedi.

TOLGA'YI KULLANABİLİRDİM!

Bulut bazı bölgelerde çok fazla oyuncu olduğunu belirterek "İrfan Can'ı kadromuza katarken Tolga Ciğerci de Başakşehir'e gitti. Gustavo'nun sakat olduğu dönemde Tolga Ciğerci'yi kullanabilirdim" diye konuştu.

BAZI SIKINTILAR VAR!



Erol Bulut'un yakın çevresine dert yanarken söylediği bu sözler yönetim ile arasında bazı sıkıntılar olduğunu da gün yüzüne çıkardı. (Takvim)