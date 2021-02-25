Son dakika spor haberleri: İngiltere'de Mesut Özil gündem oldu! "Kabus sürüyor"

Deneyimli oyuncuyu manşetine taşıyan Mirror, geride kalan haftalardaki performansının henüz beklenen seviyeye gelmediğinin altını çizerken "Mesut'un kabusu sürüyor" başlığı ile şu ifadelere yer verdi:

" Mesut Özil çocukluk hayali olan Fenerbahçe 'ye şu ana kadar hiçbir katkıda bulunamadı.

Yıldız futbolcunun Arsenal ile ocak ayında sözleşmesini feshedildiğinde bu kararın her iki taraf için de ideal bir çözüm olması bekleniyordu.