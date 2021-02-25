Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberleri: İngiltere'de Mesut Özil gündem oldu! "Kabus sürüyor"

Son dakika spor haberleri: 'de gündem oldu! "Kabus sürüyor"

Son dakika haberi: 'in 27. haftasında deplasmanda ile karşılaşacak Fenerbahçe'de gündem zorlu karşılaşmadan galip olarak ayrılık zorlu bir virajı kayıpsız kapatmak. Sarı-lacivertlilerin devre arasında kadrosuna kattığı ise 'de gündem oldu. basını tecrübeli futbolcunun performansını manşete taşıdı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2021 Perşembe 23:46
Son dakika spor haberleri: İngiltere'de Mesut Özil gündem oldu! "Kabus sürüyor"

Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda ile karşı karşıya gelecek.

Son dakika spor haberleri: İngiltere'de Mesut Özil gündem oldu! "Kabus sürüyor"

Sarı-lacivertliler zorlu karşılaşmadan galibiyetle ayrılıp yeniden çıkışa geçmek istiyor.

Son dakika spor haberleri: İngiltere'de Mesut Özil gündem oldu! "Kabus sürüyor"

'nin devre arasında kadrosuna kattığı 'in ise bu karşılaşmaya ise yedek kulübesinde çıkması bekleniyor.

Son dakika spor haberleri: İngiltere'de Mesut Özil gündem oldu! "Kabus sürüyor"

Sarı-lacivertli takıma transferi Avrupa'da büyük ses getiren , 'de yeniden manşetlere taşındı.

Son dakika spor haberleri: İngiltere'de Mesut Özil gündem oldu! "Kabus sürüyor"

Fakat Mesut'un bu kez performansına dikkat çektiler.

Son dakika spor haberleri: İngiltere'de Mesut Özil gündem oldu! "Kabus sürüyor"

ADA'DA YENİDEN GÜNDEM OLDU

'in 'den ayrılması ile birlikte sessizliğe bürünen basını oyuncunun performansı sonrasında haberleri ile yeniden gündemde.

Son dakika spor haberleri: İngiltere'de Mesut Özil gündem oldu! "Kabus sürüyor"

Deneyimli oyuncuyu manşetine taşıyan Mirror, geride kalan haftalardaki performansının henüz beklenen seviyeye gelmediğinin altını çizerken "Mesut'un kabusu sürüyor" başlığı ile şu ifadelere yer verdi:

Son dakika spor haberleri: İngiltere'de Mesut Özil gündem oldu! "Kabus sürüyor"

" çocukluk hayali olan 'ye şu ana kadar hiçbir katkıda bulunamadı.

Son dakika spor haberleri: İngiltere'de Mesut Özil gündem oldu! "Kabus sürüyor"

Yıldız futbolcunun Arsenal ile ocak ayında sözleşmesini feshedildiğinde bu kararın her iki taraf için de ideal bir çözüm olması bekleniyordu.

Son dakika spor haberleri: İngiltere'de Mesut Özil gündem oldu! "Kabus sürüyor"

, 'i şampiyonluk yolunda bir kilit olarak gördü ve onu kadrosuna kattı.

Son dakika spor haberleri: İngiltere'de Mesut Özil gündem oldu! "Kabus sürüyor"

Ancak Mesut 'de çıktığı 5 karşılaşmanın 3'ünde Türk takımı kaybetti ve Mesut ne bir gol atabildi ne de bir asist yapabildi.

Son dakika spor haberleri: İngiltere'de Mesut Özil gündem oldu! "Kabus sürüyor"

Süper Lig'de üçüncülüğe gerilerken türkiye Kupası'nda da Başakşehir'e elendi.

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